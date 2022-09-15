Про це повідомило LB.ua. 

У розпорядженні йдеться, аби Дарницька райдержадміністрація провела роз’яснювальну роботу серед громадськості. А саме щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад чи представників місцевої влади. Лист направив начальник СБУ у Києві і Київської області Юрій Палагнюк 7 вересня.

Фото: LB.ua.

Нині активізувався процес переходу громад з юрисдикції Московського патріархату до Православної церкви України. Таке вирішують під час зборів громадяни, громади, прихожани та мешканці голосом більшості. Рішення передають від релігійної громади до Предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія (Думенка) з проханням прийняти під Омофор ПЦУ.

СБУ стверджує, що обговорення відбуваються разом зі звинуваченнями у незаконності дій тієї чи іншої релігійної конфесії тощо. За їхніми словами, це “своєю чергою призводить до фізичних сутичок, радикалізації та криміналізації перехідних процесів”.

Фото: LB.ua.

У розпорядження згадали про заборону проведення масових заходів на період дії Закону України “Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України”. З 28 серпня 2022 року заборонено ініціювати, організовувати, головувати та голосувати на зборах релігійної громади, зокрема, з питань зміни конфесійної підлеглості.

Служба безпеки вважає, що представники УПЦ можуть використати збори для оскарження дій у суді. Водночас спецслужби РФ можуть почати пропагувати проти України “в утисках УПЦ, розпалювання міжконфесійної ворожнечі і використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі”.

Тому СБУ зазначило, що було б доцільно провести роз’яснювальну роботу. На меті має бути недопущення втягування чиновників і представників релігійних деномінацій “у діяльність, що може призвести до тяжких наслідків”. Дарницька райдержадміністрація має відзвітувати СБУ щодо результатів роботи.

Видання з’ясувало, що заступник начальника СБУ в Київській області звертався до Управління культури Київської облдержадміністрації. Він запросив надати копії протоколів та статутних документів однієї з релігійних громад, яка виявила бажання перейти до ПЦУ. Йдеться про громаду Парафія на честь Покрова Божої матері Бориспільської єпархії УПЦ с. Требухів Броварського району.

Фото: LB.ua.

Служба безпеки України стверджує, що діє виключно з міркувань національної безпеки, а не втручається до релігійних процесів держави. Відомство стверджує, що РФ використовує релігійний фактор під час спроб розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні.

“Тож у листі, котрий було надіслано київським Управлінням СБУ в районні адміністрації столиці, окреслено низку аспектів, які використовують представники ворожих спецслужб для інформаційно-підривної діяльності проти України”, – сказано в коментарі пресслужби СБУ.

Речника СБУ Артем Дехтяренко заявив, що СБУ лише звернула увагу на протидію подібним ворожим проявам. Ще він додав, що під час воєнного стану заборонено проводити будь-які масові зібрання людей з огляду на безпекову ситуацію.

“З метою недопущення таких кризових ситуацій, а також розхитування настроїв українського суспільства, що може мати негативні наслідки під час війни, СБУ моніторить потенційні загрози та інформує уповноважені структури”, – додав Дехтяренко.

Зазначимо, що у Конституції України затверджено, що наша держава є секулярною. Тобто релігійна та світська відділені одна від одної.

УПЦ Московського Патріархату провела Собор 27 травня, де заявила про “повну самостійність і незалежність” від РПЦ. Це пов’язано з тим, що УПЦ потрапило під дію закону, що значно обмежує в Україні діяльність організацій, які є підконтрольними Росії. Проте в канонічному праві немає такого поняття як “незалежна церква”. Згідно з канонічним правом УПЦ залишається частиною РПЦ.