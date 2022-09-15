СБУ у Київській області запросила документи однієї з громад, яка має намір перейти до ПЦУ з УПЦ Московського патріархату. На думку відомства, таке створює "передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні".

Про це повідомило LB.ua.

У розпорядженні йдеться, аби Дарницька райдержадміністрація провела роз’яснювальну роботу серед громадськості. А саме щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад чи представників місцевої влади. Лист направив начальник СБУ у Києві і Київської області Юрій Палагнюк 7 вересня.

Нині активізувався процес переходу громад з юрисдикції Московського патріархату до Православної церкви України. Таке вирішують під час зборів громадяни, громади, прихожани та мешканці голосом більшості. Рішення передають від релігійної громади до Предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія (Думенка) з проханням прийняти під Омофор ПЦУ.

СБУ стверджує, що обговорення відбуваються разом зі звинуваченнями у незаконності дій тієї чи іншої релігійної конфесії тощо. За їхніми словами, це “своєю чергою призводить до фізичних сутичок, радикалізації та криміналізації перехідних процесів”.

У розпорядження згадали про заборону проведення масових заходів на період дії Закону України “Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України”. З 28 серпня 2022 року заборонено ініціювати, організовувати, головувати та голосувати на зборах релігійної громади, зокрема, з питань зміни конфесійної підлеглості.

Служба безпеки вважає, що представники УПЦ можуть використати збори для оскарження дій у суді. Водночас спецслужби РФ можуть почати пропагувати проти України “в утисках УПЦ, розпалювання міжконфесійної ворожнечі і використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі”.

Тому СБУ зазначило, що було б доцільно провести роз’яснювальну роботу. На меті має бути недопущення втягування чиновників і представників релігійних деномінацій “у діяльність, що може призвести до тяжких наслідків”. Дарницька райдержадміністрація має відзвітувати СБУ щодо результатів роботи.

Видання з’ясувало, що заступник начальника СБУ в Київській області звертався до Управління культури Київської облдержадміністрації. Він запросив надати копії протоколів та статутних документів однієї з релігійних громад, яка виявила бажання перейти до ПЦУ. Йдеться про громаду Парафія на честь Покрова Божої матері Бориспільської єпархії УПЦ с. Требухів Броварського району.

Служба безпеки України стверджує, що діє виключно з міркувань національної безпеки, а не втручається до релігійних процесів держави. Відомство стверджує, що РФ використовує релігійний фактор під час спроб розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні.

“Тож у листі, котрий було надіслано київським Управлінням СБУ в районні адміністрації столиці, окреслено низку аспектів, які використовують представники ворожих спецслужб для інформаційно-підривної діяльності проти України”, – сказано в коментарі пресслужби СБУ.

Речника СБУ Артем Дехтяренко заявив, що СБУ лише звернула увагу на протидію подібним ворожим проявам. Ще він додав, що під час воєнного стану заборонено проводити будь-які масові зібрання людей з огляду на безпекову ситуацію.

“З метою недопущення таких кризових ситуацій, а також розхитування настроїв українського суспільства, що може мати негативні наслідки під час війни, СБУ моніторить потенційні загрози та інформує уповноважені структури”, – додав Дехтяренко.

Зазначимо, що у Конституції України затверджено, що наша держава є секулярною. Тобто релігійна та світська відділені одна від одної.

УПЦ Московського Патріархату провела Собор 27 травня, де заявила про “повну самостійність і незалежність” від РПЦ. Це пов’язано з тим, що УПЦ потрапило під дію закону, що значно обмежує в Україні діяльність організацій, які є підконтрольними Росії. Проте в канонічному праві немає такого поняття як “незалежна церква”. Згідно з канонічним правом УПЦ залишається частиною РПЦ.