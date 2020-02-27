Опитування показують, що "соціалізм" в США стає все популярнішим. Натомість понад 2/3 мілленіалів у США не можуть пояснити, що це.

Про це йдеться в статті “Соціалізм неймовірно популярний, але хто-небудь знає, що таке “соціалізм”?” журналіста Vice Джеффа Дембіцького.

Опитування, проведене в серпні минулого року, показало, що серед міленіалів (людей у ​​віці до 30 років) в Америці лише 45% оцінюють капіталізм як позитивне явище, тоді як соціалізм — 51%.

При цьому існує проблема: “соціалізм” набирає популярності, але мало хто може пояснити, що це означає. Коли минулого року Меморіальний фонд жертв комунізму (некомерційна організація, створена Конгресом в 1993 році для підвищення обізнаності про порушення прав людини при комуністичних режимах) організував опитування стосовно соціалізму, він виявив, що більшість міленіалів — 69% — відчувають труднощі з правильним визначенням соціалізму.

“Люди беруть свої надії, сподівання та добрі уявлення про те, ким ми можемо бути, і вкладають це в відро, зване соціалізмом”, — зазначив виконавчий директор фонду Меріон Сміт.

За словами Дембіцького, аналогічна ситуація спостерігається і всередині руху соціалістів. Журналіст зазначає, що ті, хто балотується в США, ідентифікуючи себе як соціалісти, зазвичай займають позиції, відмінні від позицій інших політиків, і зображують себе представниками низових суспільних рухів, а не політичних партій. Перемігши на виборах, вони стикаються з дилемою: як поєднувати щоденну роботу політика з довгостроковою метою припинення капіталізму.

“Соціалісти грають у тривалу гру проти капіталізму і думають, що посилення соціального захисту може допомогти створити рух людей, здатних повалити його”, — зазначив Дембіцький.

Як приклад того, як ця стратегія може виглядати на практиці, співрозмовники журналіста вказували на Сіетл. Після того, як член Соціалістичної альтернативи Кшама Савант був обраний до міської ради, перше, що він зробив — підштовхнув місто до введення першої мінімальної заробітної плати в США в розмірі 15 доларів. Також в Сіетлі намагалися прийняти закон про введення податку в розмірений 48 млн на рік для великих компаній, щоб розв’язувати проблеми бездомності. Однак компанія Amazon чинила на міську раду тиск, зупинивши будівництво своєї нової офісної вежі.

Скільки насправді соціалістичних прихильників хочуть покласти кінець капіталізму — неясно. Водночас є очевидним, що вплив расизму, сексизму, нерівності та зміни клімату важко ігнорувати, і люди шукають альтернативну систему.

“Люди кажуть: “Добре, якщо статус-кво у капіталізму і є альтернатива, яка називається соціалізмом, ви знаєте, я думаю, я вважаю за краще соціалізм”. Це просто показує, що люди воліють альтернативи, вони ще не знають деталей того, як буде виглядати ця альтернатива”, — зазначив редактор американського лівого щоквартального журналу Jacobin Бхаскар Сункар.

На думку Дембіцького, “навіть без точного визначення, соціалізм вже впливає на те, як ведуться політичні битви в США”

“Це відкриває двері для більш радикальних перспектив, створює місце зустрічі для людей, яким набридла наша нинішня економічна система, і змінює мову, яку ми використовуємо, щоб говорити про соціальний прогрес”, — резюмував він.