Згідно з новим загальнонаціональним опитуванням, сенатор із Вермонта Берні Сандерс значно випереджає кандидатів в президенти від Демократичної партії.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Опитування CBS News та YouGov показує, що Берні Сандерс лідирує з 28%. Елізабет Уоррен змістила Джо Байдена з другого місця в рейтингу демократів, у неї 19%, в той час як у Байдена 17%.

У Майкла Блумберга 13%, Піта Буттіджіча 10% і Емі Клобучар 5%.

Відзначимо, що на кокусах демократів в Неваді переміг Берні Сандерс, набравши 46,6%. Байден набрав 19,2%. Третім став Буттіджіч – 15,4%.

Нове опитування проводився між 20 і 22 лютого і завершився до того, як Сандерс заявив про свою перемогу на кокусах в Неваді. В опитуванні брало участь 10 000 зареєстрованих виборців. Похибка – 1,2 бала.

В американських ЗМІ опублікували роз’яснювальний матеріал про те, що кандидат у президенти Берні Сандерс є соціал-демократом, а не соціалістом.