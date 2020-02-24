Про це повідомляє телеканал CNN.
Опитування CBS News та YouGov показує, що Берні Сандерс лідирує з 28%. Елізабет Уоррен змістила Джо Байдена з другого місця в рейтингу демократів, у неї 19%, в той час як у Байдена 17%.
У Майкла Блумберга 13%, Піта Буттіджіча 10% і Емі Клобучар 5%.
Відзначимо, що на кокусах демократів в Неваді переміг Берні Сандерс, набравши 46,6%. Байден набрав 19,2%. Третім став Буттіджіч – 15,4%.
Нове опитування проводився між 20 і 22 лютого і завершився до того, як Сандерс заявив про свою перемогу на кокусах в Неваді. В опитуванні брало участь 10 000 зареєстрованих виборців. Похибка – 1,2 бала.
В американських ЗМІ опублікували роз’яснювальний матеріал про те, що кандидат у президенти Берні Сандерс є соціал-демократом, а не соціалістом.
- 12 лютого сенатор з Вермонта Берні Сандерс переміг на попередніх виборах (праймеріз) в Нью-Гемпширі, залишивши далеко позаду свого головного конкурента — ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
- Станом на 18 лютого сенатор з Вермонта Берні Сандерс є лідером серед кандидатів-демократів. Зокрема, він набрав 31% в опитуванні NPR/PBS NewsHour/Marist College.