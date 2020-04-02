Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Дані отримані в Сан-Франциско і штаті Вашингтон, де обмежувальні заходи ввели в першу чергу, свідчать, що крива епідемії “вирівнюється” після двох тижнів карантину, в порівнянні з іншими штатами США.
Повідомляється, що це перші два штати, де був введений карантин. Аналіз, проведений вченими й місцевою владою показує, що ці заходи виявилися ефективними й дозволять скоротити число захворювань в довгостроковій перспективі.
Однак, через недостатнє тестування складно отримати повноцінну картину про те, як поширюється захворювання в різних регіонах США.
Експерти вважають, що заходи щодо соціального дистанціювання повинні тривати ще кілька тижнів, щоб бути ефективними.
Ці дані дають “велику надію і розуміння можливостей”, сказала Дебора Біркс, координатор реагування на коронавірус Білого дому під час брифінгу у вівторок.
Відзначимо, що східне узбережжя США знаходиться під карантином протягом 16 днів. Епіцентром сплеску епідемії в США залишається Нью-Йорк.
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