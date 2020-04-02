Дані, отримані з двох штатів США, про поширення коронавіруса після введення обмежувальних заходів підтверджують ефективність соціального дистанціювання.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Дані отримані в Сан-Франциско і штаті Вашингтон, де обмежувальні заходи ввели в першу чергу, свідчать, що крива епідемії “вирівнюється” після двох тижнів карантину, в порівнянні з іншими штатами США.

Повідомляється, що це перші два штати, де був введений карантин. Аналіз, проведений вченими й місцевою владою показує, що ці заходи виявилися ефективними й дозволять скоротити число захворювань в довгостроковій перспективі.

Однак, через недостатнє тестування складно отримати повноцінну картину про те, як поширюється захворювання в різних регіонах США.

Експерти вважають, що заходи щодо соціального дистанціювання повинні тривати ще кілька тижнів, щоб бути ефективними.

Ці дані дають “велику надію і розуміння можливостей”, сказала Дебора Біркс, координатор реагування на коронавірус Білого дому під час брифінгу у вівторок.

Відзначимо, що східне узбережжя США знаходиться під карантином протягом 16 днів. Епіцентром сплеску епідемії в США залишається Нью-Йорк.