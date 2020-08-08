На Донбасі від початку поточної доби бойовики тричі порушували режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що бойовики по одному пострілу здійснили з автоматичних гранатометів в районах Попасна і Гнутове, а також один постріл з підствольного гранатомета біля населеного пункту Шуми. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Внаслідок обстрілів бойовиків втрат серед українських військових немає.