Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що бойовики по одному пострілу здійснили з автоматичних гранатометів в районах Попасна і Гнутове, а також один постріл з підствольного гранатомета біля населеного пункту Шуми. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Внаслідок обстрілів бойовиків втрат серед українських військових немає.
- Як відомо, режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі розпочався з 00:01 понеділка, 27 липня. Він був порушений противником вже через 20 хвилин після початку.
- За даними розвідки, протягом першого тижня “режиму тиші” на Донбасі Росія перекинула на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки і близько 30 вантажних автомобілів зі зброєю.