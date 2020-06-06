Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають День журналіста.

Про це повідомляють #Букви.

День журналіста – щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні. Свято було встановлено 25 травня 1994 року указом президента Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з’їзду редакторів газет і журналів.

Дату святкування обрано не випадкова – саме в цей день, 6 червня 1992 року, в Брюсселі Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів – найбільшої в світі організацію професійних працівників ЗМІ.