У середу, 2 вересня, виповнюється 75 років з дня закінчення Другої світової війни. Це був найбільший військовий конфлікт в світовій історії, який тривав шість років.

#Букви розповідають про роль України в закінченні війни.

У Другій світовій війні брали участь 62 з 73 існуючих держав. Це 80% населення Землі. Війська билися в трьох частинах світу – в Європі, Азії та Африці, а також – в водах всіх океанів. Поворотною подією в історії Другої світової війни стало перше і єдине в історії застосування ядерної зброї.

Україна брала участь у Другій світовій війні протягом шести років.

Японія – останній оплот опору

Після того, як Друга світова закінчилася на території Європи, конфлікт тривав в Японії. Бойові дії на території цієї держави називали “останнім противником країн антифашистської коаліції”. До цього війну Японії оголосили 60 країн.

Незважаючи на тиск сильних країн, Японія не збиралася капітулювати.

У червні 1945 року японці втратили Індонезію, змушені були залишити Індокитай. 26 липня 1945 року США, Великобританія і Китай пред’явили японцям ультиматум, проте його відкинули.

За підсумками Ялтинської конференції СРСР зобов’язався протягом 3 місяців перекинути війська з Європи на Далекий Схід і почати масштабний наступ 8 серпня 1945 року, натомість отримуючи Курили і Південний Сахалін.

Дійсно вирішальні крапки було поставлено 6 і 9 серпня.

25 липня 1945 президент США Трумен дав наказ про ядерному бомбардуванню Японії.

9 серпня 1945 о 11:02 США скинули атомну бомбу на японське місто Нагасакі. До цього – 6 серпня – бомбу скинули на Хіросіму. Бомбардування японських міст згодом привела до закінчення Другої світової війни.

Вашингтон скинув на Хіросіму атомну бомбу “Малюк”. Тоді загинули близько 70 000 мирних жителів, ще 200 000 осіб померли від наслідків ядерного опромінення.

9 серпня жертвами ядерного удару по Нагасакі стали близько 74 тисяч осіб. 15 серпня 1945 капітуляція Японії поклала кінець Другій світовій війні.

15 серпня Японія капітулювала.

Акт про беззастережну капітуляцію Японії

2 вересня в 9:02 за токійським часом на борту американського лінкора “Міссурі” було підписано акт про беззастережну капітуляцію Японії. Друга світова війна завершилася.

Від імені Японської імперії в процедурі брали участь міністр закордонних справ Сігеміцу Мамору і начальник Генштабу Умедзу Есідзіро. Обох незабаром судили як військових злочинців.

Перший отримав сім років і звільнився після закінчення 2/3 терміну, другого засудили довічно: через кілька місяців після вироку він помер від хвороби.

“Ми заявляємо про беззастережну капітуляцію союзним державам імперського генерального штабу Японії, всіх японських збройних сил і всіх збройних сил під японським контролем незалежно від того, де вони знаходяться … Цим ми наказуємо всім японським військам, де б вони не знаходилися, і японському народу негайно припинити військові дії, зберігати і не допускати пошкодження всіх суден, літаків і військового і цивільного майна, а також виконувати всі вимоги, які можуть бути пред’явлені верховним командувачем союзних держав або органами уряду Японії за його вказівками”, – сказано в акті про капітуляцію.

Документ підписав Верховний командувач союзних держав генерал армії Дуглас Макартур, за СРСР – український генерал Кузьма Дерев’янко, за США – адмірал Честер Німіц, за Великобританію – адмірал Брюс Фрейзер, а також представники Китаю, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів і Нової Зеландії.