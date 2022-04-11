На сторінці 36 бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського з'явився допис, в якому стверджується, що морпіхи вже на межі, без зброї, їжі та води, велика кількість поранених і загиблих – і сьогодні відбудеться їх останній бій.

Відповідний допис з’явився на сторінці 36 бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у Facebook.

“Дорогий український народе! Ми 36 бригада Морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, не зрадивши присяги 2014 вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завдання щодо оборони України. З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з артилерії, танків і інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону роблячи неможливе.

Але будь-які ресурси мають властивість вичерпуватися. За час бойових дій нам один раз передали 50122 снарядів, 20 мін трохи NLAW і Starlink Ілона Маска — дякуємо, Ілоне, він витримав безліч авіаударів і досі працює. Більше нам не передали нічого. Без боєкомплектів ми не маємо можливості оборонятися, супротивник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив, скував вогнем і тепер намагається нас знищити. Був варіант привести до нас резерви, щоб посилити і продовжити оборону. Були варіанти бригаді вчинити прорив і вийти до своїх військ. Ми докладали про це в ОТУ Схід і вони починали планувати операцію. Ми докладали про це в ООС – вони говорили “тримайтесь, ми працюємо”, обіцяли вертоліт, який так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, який пообіцяв деблокаду. Ми розмовляли з Гарантом, який гарантував нам або політичне або військове рішення ситуації.

Понад місяць морпіхи воювали без поповнення боєприпасів, без їжі, без води чи трохи не пивши воду з калюжі і гинули пачками. Гора поранених складає мало не половину бригади. У кого не відірвані кінцівки і можуть ходити повертаються – в ряд. Піхота уся загинула і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв’язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося. Мудрі генерали радять відбирати боєприпаси у супротивника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу через них помре даремно.

Були шанси. Були можливості, але через боягузтво докладати по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, тому що ми списані.

Сьогодні буде напевно останній бій, оскільки боєкомплектів не залишилося. Далі в рукопашну. Далі для деяких – смерть, а для деяких – полон.

Дорогий український народе! Я не знаю що буде далі, але я дуже тебе прошу, згадай морських піхотинців добрим словом і незалежно від того, як будуть розвиватися далі події, не говоріть погано про морську піхоту. Вони зробили усе можливе і неможливе.

Бо ми ВІРНІ ЗАВЖДИ!

11.04.2022…”

Цей допис викликав бурхливі суперечки у соцмережах стосовно його правдивості. Люди поділилися на два табори: одні переконували, що так все і є, інші вірили, що сторінку просто зламано зловмисниками.

Депутатка Київради та волонтерка Аліна Михайлова стверджує, що допис правдивий, і не можна нікому судити тих, хто знаходиться у пеклі та воює із залишками зброї.

Головний редактор видання “Новинарня” Дмитро Лиховій стверджує, що допис на сторінці не є фейковим, одначе, він не від імені усієї бригади – а від однієї людини: “Про 36-ту бригаду в Маріуполі — правда, сторінку не ламали. Все справді дуже-дуже складно. Єдине — це не офіційна позиція бригади, а “лист морського піхотинця”, одного з офіцерів вищого рівня”.

Військова Ярина Чорногуз переконана, що допис правдивий – вона закликала людей не засуджувати героїв, які в нелюдських умовах боронять місто вже 47 днів:

“Знаю, що це не фейк і знала відпочатку по тону. Навіть не думайте звинувачувати їх у чомусь! Розумієте, більшості з вас, хто не був в оточенні ворожою армією – їх не зрозуміти. Навіть близько не зрозуміти. Тримати вільну частину міста і не здаватися такий довгий період часу без постачання, будучи приреченими на загибель — це вам не у фейсбуці розказувати про незламність і “до кінця”. Це героїзм. Неймовірний”.