Про це повідомляє Укрінформ.
Над документом під назвою “Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України” працювала не лише Україна, а й майже півсотні інших дружніх країн.
Серед країн, які допомагали у розробці документа, держави Європи, США, Австралія, Нова Зеландія, Мікронезія та інші.
У документ міститься визнання країнами-членами Організації Об’єднаних Націй необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, які спричинила в Україні агресія з боку Російської Федерації.
У тому ж документі зазначені рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру збитків. Мова про документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяними війною фізичним, юридичним особам і самій державі Україна.
- Росіяни завдали збитків довкіллю Україні на понад 1,35 трлн гривень. Внаслідок дій окупантів вже постраждала третина лісового фонду.
- Вартість зруйнованих і пошкоджених окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів державного підприємства НАЕК “Енергоатом” перевищує 28 мільярдів гривень.
- За словами мера Маріуполя, вартість ушкоджень міста від російської агресії становить від 12,5 до 14,5 млрд доларів.