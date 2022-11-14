Сьогодні близько 17:00 за Київським часом розпочнеться розгляд одинадцятою надзвичайною спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН проєкту резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російською воєнною агресією.

Про це повідомляє Укрінформ.

Над документом під назвою “Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України” працювала не лише Україна, а й майже півсотні інших дружніх країн.

Серед країн, які допомагали у розробці документа, держави Європи, США, Австралія, Нова Зеландія, Мікронезія та інші.

У документ міститься визнання країнами-членами Організації Об’єднаних Націй необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, які спричинила в Україні агресія з боку Російської Федерації.

У тому ж документі зазначені рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру збитків. Мова про документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяними війною фізичним, юридичним особам і самій державі Україна.