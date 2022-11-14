Про це повідомляє Укрінформ.

Над документом під назвою “Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України” працювала не лише Україна, а й майже півсотні інших дружніх країн.

Серед країн, які допомагали у розробці документа, держави Європи, США, Австралія, Нова Зеландія, Мікронезія та інші.

У документ міститься визнання країнами-членами Організації Об’єднаних Націй необхідності створення міжнародного механізму відшкодування збитків, які спричинила в Україні агресія з боку Російської Федерації.

У тому ж документі зазначені рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру збитків. Мова про документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяними війною фізичним, юридичним особам і самій державі Україна.