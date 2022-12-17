Сьогодні, 17 грудня, з 7:30 відновлює роботу київський метрополітен, який не працював майже добу через масовий ракетний удар росіян по Україні 16 грудня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У своєму Telegram-каналі він написав, що сьогодні з 7:30 метро у Києві знову курсуватиме.

Додамо, що київський метрополітен зупинився вранці 16 грудня, у той час, коли війська РФ завдавали чергового масованого ракетного удару по енергооб’єктах України.

Після влучань ворожих ракет у Києві та зникнення електропостачання, метро припинило свою роботу, а підземні станції функціонували лише як укриття.