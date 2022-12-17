Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У своєму Telegram-каналі він написав, що сьогодні з 7:30 метро у Києві знову курсуватиме.
Додамо, що київський метрополітен зупинився вранці 16 грудня, у той час, коли війська РФ завдавали чергового масованого ракетного удару по енергооб’єктах України.
Після влучань ворожих ракет у Києві та зникнення електропостачання, метро припинило свою роботу, а підземні станції функціонували лише як укриття.
- 16 грудня, окупанти здійснили масовану ракетну атаку по всій Україні, відтак у повітряному просторі Києва було зафіксовано 40 ворожих ракет, 37 з яких знищено.