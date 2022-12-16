У Києві внаслідок масованих ракетних обстрілів рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Сьогодні, 16 грудня, російські загарбники здійснили масований ракетний обстріл по всій території України. Відтак, у столичному метро тимчасово зупинили рух поїздів. Зараз підземні станції працюють як укриття. Повітряна тривога триває.

“Будь ласка, залишайтеся в укриттях! Про відновлення руху повідомимо додатково”, – наголосив мер Києва.

Зазначимо, що у Києві внаслідок масованого ракетного удару росіян по критичній інфраструктурі почались перебої з водопостачанням. За даними Віталія Кличка, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, у всіх районах Києва почались перебої з водопостачанням.

“Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води”, – написав Кличко.

Зазначимо, що під час масованої ракетної атаки росіян у трьох районах столиці пролунали вибухи. Мовиться про Голосіївський, Деснянський та Дніпровський.