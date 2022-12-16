Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Сьогодні, 16 грудня, російські загарбники здійснили масований ракетний обстріл по всій території України. Відтак, у столичному метро тимчасово зупинили рух поїздів. Зараз підземні станції працюють як укриття. Повітряна тривога триває.
“Будь ласка, залишайтеся в укриттях! Про відновлення руху повідомимо додатково”, – наголосив мер Києва.
Зазначимо, що у Києві внаслідок масованого ракетного удару росіян по критичній інфраструктурі почались перебої з водопостачанням. За даними Віталія Кличка, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, у всіх районах Києва почались перебої з водопостачанням.
“Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води”, – написав Кличко.
Зазначимо, що під час масованої ракетної атаки росіян у трьох районах столиці пролунали вибухи. Мовиться про Голосіївський, Деснянський та Дніпровський.
- 16 грудня, внаслідок масованих ракетних обстрілів росіян, місто Кременчук (Полтавська область) залишилось без електро- та теплопостачання.
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