Сьогодні, 16 грудня, окупанти здійснили масовану ракетну атаку по всій Україні, відтак у повітряному просторі Києва було зафіксовано 40 ворожих ракет, 37 з яких знищено.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

У КМВА наголосили, що сьогодні столиця витримала одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“У повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки що відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, йому на місці було надано медичну допомогу без шпиталізації”, – розповіли в КМВА.

Зазначимо, що у Києві внаслідок масованих ракетних обстрілів рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Зараз підземні станції працюють як укриття.

“Будь ласка, залишайтеся в укриттях! Про відновлення руху повідомимо додатково”, – наголосив мер Києва.

Крім того, у Києві внаслідок масованого ракетного удару росіян по критичній інфраструктурі почались перебої з водопостачанням. Зараз у Києві вводяться екстрені відключення електроенергії. Під час ранкової ракетної атаки у трьох районах столиці пролунали вибухи. Мовиться про Голосіївський, Деснянський та Дніпровський.

Згодом у столиці о 12:19 оголосили про відбій повітряної тривоги.