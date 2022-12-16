Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
У КМВА наголосили, що сьогодні столиця витримала одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
“У повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки що відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, йому на місці було надано медичну допомогу без шпиталізації”, – розповіли в КМВА.
Зазначимо, що у Києві внаслідок масованих ракетних обстрілів рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Зараз підземні станції працюють як укриття.
“Будь ласка, залишайтеся в укриттях! Про відновлення руху повідомимо додатково”, – наголосив мер Києва.
Крім того, у Києві внаслідок масованого ракетного удару росіян по критичній інфраструктурі почались перебої з водопостачанням. Зараз у Києві вводяться екстрені відключення електроенергії. Під час ранкової ракетної атаки у трьох районах столиці пролунали вибухи. Мовиться про Голосіївський, Деснянський та Дніпровський.
Згодом у столиці о 12:19 оголосили про відбій повітряної тривоги.
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