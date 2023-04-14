Сьогодні, 14 квітня, на території Закарпатської області, в районі міста Іршава стався землетрус магнітудою 3,2 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК).

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився на відстані 11 км на схід від міста Іршава, на глибині 4 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Останній землетрус з цього району був зареєстрований 5 квітня 2023 року з магнітудою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

Зазначимо, що нещодавно в південному регіоні Італії Молізе ввечері 28 березня 2023 року стався сильний землетрус. Люди в паніці почали покидати будинки. Попередньо, дані про постраждалих відсутні.

Вчені зауважили, що магнітуда землетрусу становила 4,6 бала та залягав на глибині близько 23 кілометри. Епіцентром природного лиха стало містечко Монтагано, поблизу міста Кампобассо.