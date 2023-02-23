Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

“Нас повністю задовольняє текст проєкту резолюції з нагоди трагічної річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яку Росія намагається зірвати всіма силами”, – зазначив міністр.

Також він розповів, що Генеральна Асамблея ООН готується до голосування 23 лютого щодо українського проєкту резолюції стосовно повномасштабного вторгнення Росії в Україну: “Документ головним чином вимагатиме від Російської Федерації повного виведення її Збройних сил з території України, припинення бойових дій, а також закріпить ключові положення формули миру президента Зеленського”.

Дмитро Кулеба запевнив, що Україна та партнери послідовно розбудовують комплексну міжнародну систему, яка дозволить притягти Росію до відповідальності за злочини проти України.

“Ведеться жорстка кулуарна боротьба, але, попри потуги Росії та її сателітів, які намагаються протидіяти ухваленню резолюції шляхом внесення поправок, використовуючи усі наявні процесуальні інструменти, ми впевнені, що українську резолюцію буде успішно проголосовано”, – підсумував очільник МЗС України.