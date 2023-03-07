Сьогодні, 7 березня, в бою під Бахмутом загинув герой України, боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат Дмитро Коцюбайло із позивним "Да Вінчі".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

“Сьогодні в бою загинув “Да Вінчі”, герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну”, – повідомив президент України.

А також розповів, що герой України із 2014 року захищав незалежність України, гідність нашого народу. Дмитро є одним із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України.

Володимир Зеленський зазначив, що вже понад девʼять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. А також додав: “Спокій і відносна безпека в тилових містах – це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України – це їхня стійкість і сила”.

“Україна завжди памʼятатиме своїх героїв. Наша памʼять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну. 67-ма бригадо, воїни, слава вашій хоробрості! Усі українці, хто бʼється за Бахмут, слава вашому героїзму! Дякую всім воїнам, чия стійкість і наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!”, – підсумував президент України.

Що відомо про українського захисника?

Дмитро Іванович Коцюбайло на псевдо “Да Вінчі” народився 1 листопада 1995 у селі Задністрянське Івано-Франківської області. Закінчив Бовшівську загальноосвітню школу, Івано-Франківський художній ліцей.

Був активним учасником “Революції гідности”. Учасник російсько-української війни, зокрема – командир взводу добровольців (2014) та роти (2015). У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области, після одужання повернувся на фронт.

17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти “Вовки Да Вінчі” ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

У 2022 році увійшов до рейтингу “30 до 30: обличчя майбутнього” від “Forbes”.

У 2021 році Володимир Зеленський нагородив Дмитра званням Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.