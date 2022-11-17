Про це йдеться у заяві компанії.
Як пояснили в “Укренерго”, застосування аварійних графіків є вимушеним, оскільки через різке похолодання різко зросло споживання електроенергії.
Насамперед це стосується областей, чия енергетична інфраструктура постраждала після ракетної атаки 15 листопада.
“Енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям”, – наголосили у компанії.
Під час аварійних відімкнень електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено.
- Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде, яка перебуває з візитом в Україні. Сторони обговорили підготовку проєктів щодо відновлення української транспортної, енергетичної інфраструктури та об’єктів охорони здоров’я.