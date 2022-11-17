В НЕК "Укренерго" повідомили, що сьогодні в Україні окрім погодинних графіків відключення електроенергії, додатково застосовуватимуть й аварійні відімкнення.

Про це йдеться у заяві компанії.

Як пояснили в “Укренерго”, застосування аварійних графіків є вимушеним, оскільки через різке похолодання різко зросло споживання електроенергії.

Насамперед це стосується областей, чия енергетична інфраструктура постраждала після ракетної атаки 15 листопада.

“Енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям”, – наголосили у компанії.

Під час аварійних відімкнень електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено.