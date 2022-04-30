Російські солдати надіслали матері фото вбитого сина-військовослужбовця, якого напередодні захопили у заблокованому Маріуполі в полон.

Про це повідомляє “Українська правда”.

Український військовий, на ім’я Дан, був захоплений російськими солдатами 19-20 квітня. Після цього його та ще декількох (ймовірно) військових пропагандисти РФ використали у своєму “сюжеті”, де розповідали про нібито гуманне ставлення росіян до військовополонених.

Та попри пропагандистські заяви про “збереження життя” та “дотримання усіх міжнародних правил” 30 квітня солдати армії РФ надіслали жінці фото, на якому вона впізнала свого сина.

Варто зауважити, що вбивство полонених – це порушення Женевської конвенції та черговий воєнний злочин, який росіяни скоїли під час вторгнення в Україну.

Застерігаємо, на фото зображено вміст чутливого характеру, що не рекомендується до перегляду дітям та людям з чутливою психікою.