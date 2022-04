Про це він написав у своєму Twitter.

Таку заяву Танкян зробив на тлі новин від американських посадовців щодо постачання зброї Україні, аби вона могла чинити спротив російській окупаційній армії. Аргументував музикант свою “пропозицію” потребою Вірменії атакувати Азербайджан і Туреччину.

Maybe we should convince Russia to attack Armenia so the West gives us weapons and money to fight Azerbaijan and Turkey 🙂 https://t.co/qUiLZhrRIH

— Serj Tankian (@serjtankian) April 6, 2022