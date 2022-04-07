Про це він написав у своєму Twitter.
Таку заяву Танкян зробив на тлі новин від американських посадовців щодо постачання зброї Україні, аби вона могла чинити спротив російській окупаційній армії. Аргументував музикант свою “пропозицію” потребою Вірменії атакувати Азербайджан і Туреччину.
Maybe we should convince Russia to attack Armenia so the West gives us weapons and money to fight Azerbaijan and Turkey 🙂 https://t.co/qUiLZhrRIH
— Serj Tankian (@serjtankian) April 6, 2022
Зауважимо, що Серж Танкян є вірменином за національністю, і під час другого Карабаського конфлікту навіть написав пісню, що підтримувала Вірменію у війні проти Азербайджану.
- Нагадаємо, Легендарний метал-гурт Metallica передав на допомогу українцям, вимушеним покинути країну через війну, 500 тисяч доларів. Кошти спрямують для забезпечення продуктами та їжею.
- Також Epic Games заробила 100 мільйонів доларів доходів від гри Fortnite. Кошти, які зібрали гравці, спрямують для надання гуманітарної допомоги людям, котрі постраждали внаслідок війни в Україні.