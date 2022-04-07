Про це він написав у своєму Twitter.

Таку заяву Танкян зробив на тлі новин від американських посадовців щодо постачання зброї Україні, аби вона могла чинити спротив російській окупаційній армії. Аргументував музикант свою “пропозицію” потребою Вірменії атакувати Азербайджан і Туреччину.

Зауважимо, що Серж Танкян є вірменином за національністю, і під час другого Карабаського конфлікту навіть написав пісню, що підтримувала Вірменію у війні проти Азербайджану.