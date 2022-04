Про це повідомляє видання NME.

Учасники гурту заснували фонд All Within My Hands. Кошти, які зібрали, передадуть організації World Central Kitchen. Вони будуть забезпечувати українців харчуванням.

Драммер гурту Ларк Ульріх заявив, що вони захоплюються роботою шефа Хосе Андреса та кухарів World Central Kitchen. Вони працюють “на передовій в умовах гуманітарної кризи”.

“WCK представляє все, за що виступають Metallica та наш All Within My Hands Foundation”, — додав Ларк Ульріх.

Також вокаліст Джеймс Хетфілд та гітарист Кірк Хеммето особисто підтримують збір коштів для України. Вони продають з аукціону гітари, які вони використовували для гри на The Star-Spangled Banner та для виступу на щорічному Metallica Night 24 травня.