Про це повідомляє пресслужба Sony Corporation на офіційному сайті.
Панелі будуть доступні у п’яти кольорах: чорному, рожевому, фіолетовому, блакитному та червоному. Також випустять кольорові контролери DualSense — рожеві, блакитні та фіолетові.
Панелі та контролери з’являться у продажі в січні 2022 року. Спочатку вони будуть доступні у певних країнах.
Україна не потрапила до переліку. При цьому компанія обіцяє протягом наступного року розширити спектр продажів.
“Ми плануємо запустити панелі для консолей PS5 в інших країнах протягом року, і ми оголосимо деталі, коли вони стануть доступними”, — зазначили у пресслужбі.
- Нагадаємо, що український підрозділ Sony повідомив ціни на свої нові ігрові консолі PlayStation 5 для України.
- Також виробник консолей для ігор Sony Playstation зняв рекламний ролик у Києві на НСК “Олімпійський”.
- Раніше, Sony показала трейлер фільму, який розповість нову історію про Людину-павука. У ньому повернуться герої з попередніх стрічок про пригоди супергероя.