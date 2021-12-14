Корпорація Sony анонсувала кольорові панелі для PlayStation 5, завдяки яким можна кастомізувати зовнішній вигляд гральної консолі.

Про це повідомляє пресслужба Sony Corporation на офіційному сайті.

Панелі будуть доступні у п’яти кольорах: чорному, рожевому, фіолетовому, блакитному та червоному. Також випустять кольорові контролери DualSense — рожеві, блакитні та фіолетові.

Панелі та контролери з’являться у продажі в січні 2022 року. Спочатку вони будуть доступні у певних країнах.

Україна не потрапила до переліку. При цьому компанія обіцяє протягом наступного року розширити спектр продажів.

“Ми плануємо запустити панелі для консолей PS5 в інших країнах протягом року, і ми оголосимо деталі, коли вони стануть доступними”, — зазначили у пресслужбі.