Про це повідомляється на сайті Sony.

“Xperia PRO-I використовує багато найновіших технологій, запозичених у камер Sony Alpha і Cinema. Це також перший в історії смартфон Sony з датчиком зображення типорозміру 1.0 – датчиком того ж розміру, що і в знаменитій серії компактних фотоапаратів Sony RX100”, – йдеться в анонсі.

У смартфоні використовується дюймовий сенсор Exmor RS із фазовим автофокусуванням та кроком пікселя 2,4 мкм, який також використовується у камері Sony RX100 VII. Але розробники спеціально оптимізували для роботи в смартфоні.

Sony Xperia PRO-I підтримує 12-бітну зйомку у форматі RAW і залежить відео формату 4K із частотою до 120 FPS. Також смартфон оснащений діафрагмою, що перемикається (f/2.0 або f/4.0), яка дозволяє швидко змінювати глибину різкості.

Смартфон підтримує фазове автофокусування по 315 точках, що покривають 90% кадру, а також автофокусування по очах у реальному часі у людей та тварин, відстеження об’єктів у реальному часі, серійну зйомку зі швидкістю 20 кадрів за секунду з автофокусуванням/автоекспозицією. Xperia PRO-I має окрему кнопку для спуску затвора.

Смартфон оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативною пам’яттю та флеш-накопичувачем на 512 Гб. Є підтримка карток пам’яті microSD місткістю до 1 ТБ.

Смартфон має 6,5-дюймовий OLED-дисплей із матрицею 4K HDR, частотою оновлення 120 Гц та частотою відгуку сенсорного шару 240 Гц, захищеним від пошкоджень міцним склом Gorilla Glass Victus.

Наразі на офіційному сайті Sony вартість смартфону 1799 доларів.

Раніше повідомлялося, що компанія Sony випустила нову бездзеркальну камеру Alpha 7 IV.