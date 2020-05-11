Бывший советник секретаря СНБО, соратник Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Сивохо вызвал массу возмущения среди украинцев после того, как похвастался возложением цветов 9 мая в оккупированном боевиками Донецке.

Отчет об этом Сивохо опубликовал на своей странице в Facebook.

“Такой день… В Киеве, Краматорске и Донецке наша команда возложила цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради наших. С Днем Победы, Земляки! С Днем Победы, украинцы!” — написал Сивохо.

Украинцы с негативом восприняли такой жест Сивохо. Многие в комментариях предложили ему остаться в оккупированном городе, а также обратились к СБУ с просьбой провести проверку.

“В Донецке? Можно ли это трактовать как чистуху за пособничество оккупантам?”, “Ваша команда в Донецке??.. Простите, а вы в чьей команде?”, “Ты уже Донецк вернул ??? Или наша команда это главари недореспублик?”, “Наша команда в Донецке!!??”, “И в Донецке? Вместе с Пушилиным? Что ж ты ограничил возможность скрин разместить? Я б тебе фото с Пушилиным в Донецке приэттачила”, – пишут украинцы под постом Сивохо.

