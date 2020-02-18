Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо вирішив перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності через атаку бойовиків.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Цинічна провокація, щоб зірвати мирні ініціативи. Немає інших слів для того, щоб описати те, що сталося сьогодні в районі Золотого. Це було нелегко – ми сумнівалися і зважували “за і проти”, але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності. Ще раз: не скасувати, а перенести! Продовжуємо працювати і налагоджувати діалог між простими людьми. Непублічно. Системно. Безперервно”, – йдеться в повідомленні.

Дату проведення презентації Сивохо пообіцяв повідомити пізніше.

Нагадаємо, в Україні 19 лютого планували запустити Національну платформу примирення і єдності, покликану почати продуктивну і мирний діалог по обидва боки розмежування на Донбасі.