Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Цинічна провокація, щоб зірвати мирні ініціативи. Немає інших слів для того, щоб описати те, що сталося сьогодні в районі Золотого. Це було нелегко – ми сумнівалися і зважували “за і проти”, але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності. Ще раз: не скасувати, а перенести! Продовжуємо працювати і налагоджувати діалог між простими людьми. Непублічно. Системно. Безперервно”, – йдеться в повідомленні.
Дату проведення презентації Сивохо пообіцяв повідомити пізніше.
Нагадаємо, в Україні 19 лютого планували запустити Національну платформу примирення і єдності, покликану почати продуктивну і мирний діалог по обидва боки розмежування на Донбасі.
- Сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого).
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню атаку окупантів на Донбасі, назвавши її спробою зірвати мирний процес.
- Фракція “Європейської Солідарності” вимагає викликати сьогодні до Верховної Ради міністра оборони України Андрія Загороднюка та начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака в зв’язку з ескалацією ситуації на Донбасі.