Служба безпеки України повідомила про підозру соратнику Пригожина, який запустив російський телеканал на тимчасово окупованій території Херсонської області. Російському загарбнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Джерело: СБУ.

Відтак, співробітники СБУ зібрали доказову базу на організаторів прокремлівської телерадіокомпанії “Таврія”, яка зараз працює у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Встановлено, що запуском ворожого “медіапроєкту” займався відомий кремлівський політтехнолог Олександр Малькевич.

З 2018 року він входить до найближчого оточення очільника російської приватної військової компанії “Вагнер” Євгена Пригожина.

Саме за його координації Малькевич створював медійні проєкти у різних країнах світу для поширення прокремлівського контенту.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він запустив так звану “ТРК Таврія” в тимчасово окупованому Херсоні на базі захопленого приміщення Суспільного телебачення.

У цьому Малькевич отримав повне сприяння від місцевого гауляйтера Сальдо та його підлеглого – так званого “міністра інформаційної політики Херсонської області”, колаборанта Брикова.

“Таврію” використовували як регіональний рупор Кремля у розповсюдженні фейкових новин про ситуацію на фронті, ситуацію в Україні, а також для підтримки псевдореферендуму про “приєднання” Херсонщини до РФ.

Її керівником став Ісмаїл Абдулаєв – пропагандист терористичної організації “ДНР” і колишній очільник прокремлівського телеканалу “Оплот” в тимчасово окупованому Донецьку. До “штату” увійшли ще декілька його однодумців.

Під час звільнення Херсона персонал медіацентру, прихопивши обладнання, тікав разом з окупантами на лівий берег Дніпра.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Малькевичу, Абдулаєву і ще шести його підлеглим про підозру за ч. 6. ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.