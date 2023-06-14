Під час стабілізаційних заходів на деокупованій території Харківщини Служба безпеки України викрила ще одного посадовця-колаборанта.

Джерело: пресслужба СБУ

До повномасштабного вторгнення РФ 46-річний зловмисник працював керівником вантажного відділу у регіональній філії “Укрзалізниці”. Під час тимчасової окупації, мешканець Куп’янська перейшов на бік ворога та добровільно погодився увійти до складу створеної росіянами так званої “Куп’янської залізниці РФ”. Де був призначений очільником “служби комерційної роботи і маркетингу”.

Зловмисник сприяв налагодженню залізничного сполучення з РФ для безперешкодного перекидання російських військ на східний фронт.

Також організував “переформатування” української відомчої документації відповідно до вимог російського законодавства.

Після звільнення Куп’янська він виїхав з міста, намагаючись уникнути правосуддя. Співробітники СБУ затримали його, попередньо встановивши місцезнаходження.

Нині ворожому поплічнику вже повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, колаборанту, який після співпраці з російськими окупантами у Донецькій області втік з регіону і хотів уникнути правосуддя, суд призначив 13 років позбавлення волі.

Також Служба безпеки України затримала російського “крота” у лавах ЗСУ, який хотів “злити” військам РФ напрямки українського контрнаступу.