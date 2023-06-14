Джерело: пресслужба СБУ
До повномасштабного вторгнення РФ 46-річний зловмисник працював керівником вантажного відділу у регіональній філії “Укрзалізниці”. Під час тимчасової окупації, мешканець Куп’янська перейшов на бік ворога та добровільно погодився увійти до складу створеної росіянами так званої “Куп’янської залізниці РФ”. Де був призначений очільником “служби комерційної роботи і маркетингу”.
Зловмисник сприяв налагодженню залізничного сполучення з РФ для безперешкодного перекидання російських військ на східний фронт.
Також організував “переформатування” української відомчої документації відповідно до вимог російського законодавства.
Після звільнення Куп’янська він виїхав з міста, намагаючись уникнути правосуддя. Співробітники СБУ затримали його, попередньо встановивши місцезнаходження.
Нині ворожому поплічнику вже повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, колаборанту, який після співпраці з російськими окупантами у Донецькій області втік з регіону і хотів уникнути правосуддя, суд призначив 13 років позбавлення волі.
Також Служба безпеки України затримала російського “крота” у лавах ЗСУ, який хотів “злити” військам РФ напрямки українського контрнаступу.
- У Дніпропетровській області правоохоронці затримали ворожого агента, який збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська.
- У Харкові затримано російського агента, який шпигував за українськими позиціями поблизу кордону з РФ. Його завербувало російське ГРУ ще на початку повномасштабного вторгнення.
- 12 років за ґратами проведе інформаторка РФ, яка намагалася виявити бойові дрони ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом.