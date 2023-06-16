Джерело: СБУ.
На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра.
Зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію України. Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі.
До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік регулярно виступав в ефірах медіахолдингу лідера забороненої в Україні партії “ОПЗЖ” Віктора Медведчука та позиціонував себе як “експерт”.
Щоб уникнути правосуддя, Шпір ще у 2020 році втік до Москви, а після початку повномасштабного вторгнення РФ був одним із перших пропагандистів Кремля, який підтримав дії російських окупантів.
За матеріалами СБУ, суд призначив йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.
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