У соціальній мережі LinkedIn у налаштуваннях відтепер можна обрати українську мову. Соцмережу використовують для пошуку та встановлення ділових контактів.

Про це повідомило інтернет-видання про ІТ-бізнес та технології AIN.UA.

Помітили нововведення користувачі. Щоб змінити мову, треба натиснути на іконку власного профілю у правому верхньому кутку. Серед налаштувань треба обрати Language та у переліку знайти українську мову.

Мобільна версія додатка оновиться автоматично. Якщо мова телефона – українська, то вона у соцмережі зміниться самостійно. Якщо цього не станеться, то додаток потрібно перевстановити.

Формально LinkedIn пішов із РФ. Утім, користувачі помічали, що соціальна мережа блокує облікові записи та пости, які висвітлюють злочини РФ проти України. Також вони закликали підтримувати ЗСУ донатами.

“Водночас росіянам публікувати символіку, що прирівнюється світом до сучасної свастики, LinkedIn не забороняла”, – пише видання.