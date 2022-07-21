Про це повідомило інтернет-видання про ІТ-бізнес та технології AIN.UA.
Помітили нововведення користувачі. Щоб змінити мову, треба натиснути на іконку власного профілю у правому верхньому кутку. Серед налаштувань треба обрати Language та у переліку знайти українську мову.
Мобільна версія додатка оновиться автоматично. Якщо мова телефона – українська, то вона у соцмережі зміниться самостійно. Якщо цього не станеться, то додаток потрібно перевстановити.
“Водночас росіянам публікувати символіку, що прирівнюється світом до сучасної свастики, LinkedIn не забороняла”, – пише видання.
- Нагадаємо, за перші шість місяців 2022 року у Росії на 37,8% – у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – зросла кількість громадян, які подали заяву на банкрутство.
- Міністерство цифрової трансформації створює англомовне цифрове видання UNITED24 для того, щоб показати світові, чим живе Україна.