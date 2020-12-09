Про це повідомляє видання Space.com.

Льотні випробування “на великій висоті” повинні були стати ключовими в програмі випробувань восьмого прототипу Starship SN8. Згідно з планом, прототип космічного корабля повинен був піднятися на висоту близько 12,5 кілометрів.

Запуск готувався на території споруджуваного приватного космодрому SpaceX в населеному пункті Бока-Чіка неподалік від міста Браунсвілл (штат Техас).

Однак запуск Starship SN8 був скасований буквально за 1,3 секунди до старту. Як поінформували в компанії SpaceX, це сталося через проблеми з двигуном Raptor (через його автоматичне відключення).

У компанії уточнили, що планують використати інші можливості запуску або в середу, 9 грудня, або в четвер, 10 грудня. Про точну дату і час випробувань у SpaceX пообіцяли повідомити пізніше.

Минулого року SpaceX провела серію успішних випробувань на зменшеному макеті Starhopper. Спочатку відбулися випробування двигуна в складі Starhopper на суші, а потім були здійснені перші льотні випробування тестового Starhopper.

У серпні 2020 року Starship SN5 (п’ятий серійний випробувальний апарат) з двигуном Raptor здійснив перший політ на 150 метрів. Попередні чотири прототипи руйнувалися на більш ранніх етапах випробувань.

У вересні Starship SN6 знову піднявся на висоту 150 метрів.

Як відзначили в Spacex, наступна тестова модель Starship 9 вже майже готова до запусків.

Starship – це пілотований космічний корабель нового покоління, що розробляється приватною американською компанією SpaceX для польотів на Місяць і Марс. Він зможе перевозити до 100 людей.

Starship розрахований на виведення на низьку орбіту понад 100 тонн корисного навантаження.

У рамках проєкту SpaceX також розробляє надважку ракету-носій Super Heavy для запуску корабля на низьку навколоземну орбіту та “танкер” для дозаправки Starship на орбіті для місій у дальній космос.