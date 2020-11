Про це поінформували в Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Супутник вивела на штатну орбіту ракета-носій Falcon 9.

Запуск ракети із супутником був здійснений о 12:17 за північноамериканським східним часом (19:17 за Києвом) з авіабази Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Приблизно через 58 хвилин після старту супутник вагою 1,2 тонни вийшов на орбіту.

Перший ступінь ракети Falcon 9 повернувся на Землю і приземлився на базі ВПС Ванденберг.

Sentinel-6 Michael Freilich – це спільний американо-європейський супутник. Він є частиною спільної програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та Європейського космічного агентства (ESA).

Метою запуску є відстеження рівня світового океану, а також збір даних про вплив глобального потепління на зміну берегових ліній.

“Земля змінюється, і цей супутник допоможе нам краще зрозуміти, як це відбувається”, – зазначила Карен Сен-Жермен, директор відділу наук про Землю в NASA.

#Sentinel6 we hear you!

The North Pole Satellite Station in Alaska has caught the spacecraft’s first signals from space and is locked on to the new mission. Transmission coming into #ESOC #missioncontrol loud and clear.#SignalAquired📶#AOS#AcqusitionOfSignal pic.twitter.com/zHAo5lClU0

— ESA Operations (@esaoperations) November 21, 2020