Психотерапевтка Аліса Ондо-Анге вважає, що дитина не здатна ані емоційно, ані психологічно зрозуміти те, що зображає у соцмережах, або оцінити ймовірні наслідки.

Про це пишуть #Букви.

За словами спеціалістки, дитина, яка демонструє еротично забарвлену поведінку на фото, навряд готова до по-справжньому еротично забарвлених дій у свій бік, навіть якщо думає інакше.

“Навіть якщо брати підлітковий вік, умовні 12-16 років, далеко не всі діти будуть готові до власне сексу, не кажучи вже про молодших. Ми досі живемо у небезпечному світі, у якому жінку звинувачують у її ж зґвалтуванні через “короткі спідниці та відверті пози”. Але доросла людина принаймні має хоч якийсь ресурс, щоб цю травму обробити. Наслідки насильства ж над несформованою психікою дуже страшні”, – пояснює фахівчиня.

На думку консультантки з цифрової безпеки Аліни Елєвтєрової, використання контенту з дитиною в дорослому форматі, особливо якщо він провокуючий, не зовсім етичне, навіть якщо дитина сама не проти.

“По-перше, це може порушувати правила платформ, на яких розміщується контент. По-друге, в Україні існує вік сексуальної згоди, згідно якого людина вважається свідомою, аби ухвалювати рішення про свої особисті стосунки – 16 років. Тож мені здається, що доречним з точки зору правового поля є демонстрація стосунків підлітками, яким вже виповнилось 16”, – каже консультантка.