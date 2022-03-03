Президент держави-загарбника Росії Володимир Путін 3 березня зробив заяву щодо війни в Україні, яку він називає "спецоперацією". За його словами, так звана спецоперація "йде за планом".

Про це повідомляє російське видання Газета.Ру.

За словами Путіна, військові дії в Україні начебто тривають так, як він і планував. Він додав, що “операція проходить відповідно до графіка”, а всі завдання, які були поставлені загарбникам – “успішно виконуються”.

Щобільше, президент РФ знову заявив, що в Україні воюють “націоналісти” та “іноземні найманці”, які, за його словами, “прикриваються мирним населенням як щитом”.

Відомо також, що сьогодні відбулася телефонна розмова президента Франції Емманюеля Макрона з Путіним. Під час перемовин останній заперечив, що знищує своїми ракетами Київ та решту міст України. За його словами, повідомлення про обстріл українських міст та цивільної інфраструктури – “антиросійська дезінформаційна кампанія”.

У розмові Путін також повторив Макрону свої головні вимоги до України, серед яких демілітаризація та нейтральний статус, щоб з боку України не було “загрози Росії”.

Окрім цього він розповів президенту Франції, що мета його “спецоперації” в Україні обов’язково буде виконана, а спроби Києва виграти час “шляхом затягування перемовин приведуть до того, що Росія поставить Україні нові вимоги”.

Знову ж таки очільник Кремля поскаржився Макрону на “неонацистів”, які, на його думку, “відіграють роль у політиці Києва”.