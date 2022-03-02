Про це йдеться у відеосюжеті, який оприлюднила пресслужба Служби безпеки України у Facebook.
Саме на такий проміжок часу була розрахована провізія, з якою солдатів відправили воювати на Українську землю. Згідно з наказом вищого російського керівництва, у військових вилучили телефони та документи.
Водночас окупант заявив, що через те, що у нього забрали телефон, його батьки не знають, де він знаходиться. Він також додав, що не знав нічого про те, що російська армія насправді робить на українській землі.
24 лютого, під час навчань, нам сказали, що підем маршем невідомим маршрутом, взяли води і їжі на три дні. Через три дні мали повернутися в табір. В цю ж ніч ми перетнули кордон України”, – розповідає він.
На допиті полонений розповів, що перед виїздом до України у нього та інших російських військових за наказом вищого командування відібрали телефони, видали їжу та воду на три дні та відправили на війну.
На території України йде війна, гинуть мирні мешканці, розстрілюють і вбивають, творять безчинства, бомблять міста, руйнують дитячі садочки”, – додав полонений.
У полон хлопець потрапив через те, що машина, де їхав він з іншими військовими, зламалась. Колона пройшла повз них, ніхто не допоміг. Після вибуху солдати втекли у ліс, де на четвертий день їх знайшла тероборона.
Отже, кремлівський план бліцкригу уже провалився. Ми на своїй землі й будемо боронити її до останнього! Разом переможемо!”, – резюмується у повідомленні.
- Раніше лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко наголосив, що Росія — міжнародний злочинець, якого слід ізолювати від усього цивілізованого світу.
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