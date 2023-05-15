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14 травня

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Спецпредставник уряду Китаю з євразійських питань Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня — Reuters

16-17 травня до України з офіційним візитом прибуде спецпредставник китайського уряду з євразійських питань Лі Хуей. Він приїде до Києва для обговорення "політичного врегулювання" війни.

Понеділок, 15 травня 2023, 14:59
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Про це повідомило Reuters.

Представник МЗС Китаю зазначив, що подробиці маршруту Лі будуть оприлюднені згодом.

“Будь-які заяви Лі ретельно вивчать, враховуючи занепокоєння західних країн через зустріч Сі зі своїм “дорогим другом”, президентом Росії Володимиром Путіним у березні та зобов’язання двох країн щодо “безмежного” партнерства менш ніж за три тижні до вторгнення , яке Москва назвала “спеціальною військовою операцією””, − зазначає видання.

З початку російського вторгнення до України у Китаї утримувалися від засудження Росії, свого стратегічного союзника . Також Пекін досі не назвав дії РФ вторгненням, що призвело до критики з боку європейських країн і Сполучених Штатів. Західні країни поставили під сумнів можливість Китаю стати потенційним посередником у конфлікті.

Також Лі Хуей має відвідати Польщу, Францію, Німеччину, а також РФ.

Теги: Китай, Лі Хуей, російсько-українська війна, Україна, КНР

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