Спецпредставник уряду Китаю з євразійських питань Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня — Reuters

16-17 травня до України з офіційним візитом прибуде спецпредставник китайського уряду з євразійських питань Лі Хуей. Він приїде до Києва для обговорення "політичного врегулювання" війни.

Про це повідомило Reuters.

Представник МЗС Китаю зазначив, що подробиці маршруту Лі будуть оприлюднені згодом.

“Будь-які заяви Лі ретельно вивчать, враховуючи занепокоєння західних країн через зустріч Сі зі своїм “дорогим другом”, президентом Росії Володимиром Путіним у березні та зобов’язання двох країн щодо “безмежного” партнерства менш ніж за три тижні до вторгнення , яке Москва назвала “спеціальною військовою операцією””, − зазначає видання.

З початку російського вторгнення до України у Китаї утримувалися від засудження Росії, свого стратегічного союзника . Також Пекін досі не назвав дії РФ вторгненням, що призвело до критики з боку європейських країн і Сполучених Штатів. Західні країни поставили під сумнів можливість Китаю стати потенційним посередником у конфлікті.

Також Лі Хуей має відвідати Польщу, Францію, Німеччину, а також РФ.