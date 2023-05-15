Спецпредставник уряду Китаю з євразійських питань Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня — Reuters

Про це повідомило Reuters.
Представник МЗС Китаю зазначив, що подробиці маршруту Лі будуть оприлюднені згодом.
“Будь-які заяви Лі ретельно вивчать, враховуючи занепокоєння західних країн через зустріч Сі зі своїм “дорогим другом”, президентом Росії Володимиром Путіним у березні та зобов’язання двох країн щодо “безмежного” партнерства менш ніж за три тижні до вторгнення , яке Москва назвала “спеціальною військовою операцією””, − зазначає видання.
З початку російського вторгнення до України у Китаї утримувалися від засудження Росії, свого стратегічного союзника . Також Пекін досі не назвав дії РФ вторгненням, що призвело до критики з боку європейських країн і Сполучених Штатів. Західні країни поставили під сумнів можливість Китаю стати потенційним посередником у конфлікті.
Також Лі Хуей має відвідати Польщу, Францію, Німеччину, а також РФ.
- Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган застеріг від “емоційного погляду” на війну в Україні й заявив, що єдиний вихід – залишатися спокійними й раціональними та створити умови “для політичного вирішення”.
- В Угорщині підтримали так званий “мирний план” Китаю. 15 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має провести переговори щодо “мирного плану”.