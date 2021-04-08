Український олігарх Ігор Коломойський та мільярдер часів Януковича, який переховується у Росії, Сергій Курченко тісно співпрацювали та не приховували це.

Про це повідомляє українське бюро журналістських розслідувань Слідство.Інфо.

Зокрема, журналісти з’ясували, що до суду Маямі (штат Флорида, США) подали позов проти Національного банку України на суму 300 мільйонів доларів. Позивачами стали двоє українців – екснардеп від “Блоку Юлії Тимошенко” Микола Ковзель, його помічник Віталій Дідилівський та пов’язані з ними структури. Саме у таку суму вони оцінюють збитки через неповернуті вклади у “Брокбізнесбанку”.

“Ці кошти відмивались через мережу шахрайських компаній, у тому числі через юридичні та фізичні особи, що базувалися в Маямі, штат Флорида, і використовувались для придбання нерухомості по всій території Сполучених Штатів”, — йдеться у позові.

Крім того, позивачі вказали, що через компанії у США Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов відмивали гроші, зокрема, викрадені у “ПриватБанку”. У позовному документі докази того, що Коломойський і мільярдер часів президентства Януковича Сергій Курченко створювали та використовували спільні схеми збагачення. А Курченко ще й володів “Брокбізнесбанком”, де й були гроші позивачів.

У якості доказу співпраці двох багатіїв наводять телефонні розмови Курченка та Коломойського, оприлюднені у мережі.

Микола Ковзель — один з двох українців, які втратили гроші у “Брокбізнесбанку” і намагаються повернути їх через суд у Маямі. У коментарі виданню він пояснив, що вважає, що Ігор Коломойський вкрав у Сергія Курченка гроші та купив нерухомість у США через маямські фірми “групи Оптіма”.

“Я хочу кошти стягнути не з Коломойського, а з Національного банку, який не контролював і який допомагав Курченку і Коломойському відмивати гроші”, — пояснив Ковзель.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн розповів, що Курченко та Коломойський дійсно співпрацювали. При цьому останній довго пручався та не хотів вести справи з мільярдером, але іншого виходу не було.

“Співпраця Ігоря Коломойського та Сергія Курченка була великою, тісною і не секретною”, – заявив Куюн.

За його даними, олігархи ділили ринок нафтопродуктів, на якому обидва були ключовими гравцями у 2012-2014 роках. Коломойський довго вагався, чи безпечно переганяти нафту через Курченка, але це сталося наприкінці 2013-го року, оскільки інших варіантів на той час вже не залишалося.

Серед активів Коломойського, на які вказує позивач у суді Маямі, є хмарочос у Кентуккі та нерухомість у Техасі, куплена структурами Коломойського та Боголюбова у 2010-2011 роках. Ці будівлі планує конфіскувати Міністерство юстиції США.

Водночас адвокати позивачів заявили, що їхні клієнти хочуть отримати компенсацію “коштом активів НБУ, а також усього майна, яке було придбане за вкрадені кошти”. Відомо, що юристи збираються звернутися до ФБР та Міністерства Юстиції США.

В Нацбанку підтвердили, що вже бачили позов, але поки вивчають його. Тому коментувати не готові.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Поки реакції українських правоохоронних органів не було. Однак у США цю новину активно обговорюють.

У Держдепі США переконані, що Коломойський намагається підірвати демократичні процеси в Україні.