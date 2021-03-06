У Державному департаменті США наголосили, що мають перевірені докази причетності українського олігарха Ігоря Коломойського до корупції.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Нед Прайс.

“Сьогоднішня акція дає потужний сигнал, що Сполучені Штати підтримують усіх українців, чия робота рухає реформи вперед. Ми прагнемо допомогти Україні досягти майбутнього, якого так багато українців вимагали шість років тому на Майдані”, – заявив Прайс.

Він додав, що санкції стосуються причетності Коломойського до корупції, здійсненої під час його перебування на посаді голови Дніпропетровського ОДА.

“Департамент також звертає увагу на поточні та постійні зусилля Коломойського щодо підриву демократичних процесів та інституцій, які становлять серйозну загрозу для майбутнього України”, – заявив Прайс.

У Держдепі також зазначили, що прагнуть покарати корупціонерів та продовжуватимуть використовувати всі доступні засоби боротьби з корупцією у всьому світі.

При цьому Прайс не озвучував конкретних фактів причетності до корупції Коломойського. Однак він зауважив, що у США є перевірена інформація, зібрана з різних джерел. Цим фактам можна довіряти.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки заявили, що запроваджують візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Санкції проти Коломойського запроваджені “через причетність до значної корупції”.