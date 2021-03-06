Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Нед Прайс.
“Сьогоднішня акція дає потужний сигнал, що Сполучені Штати підтримують усіх українців, чия робота рухає реформи вперед. Ми прагнемо допомогти Україні досягти майбутнього, якого так багато українців вимагали шість років тому на Майдані”, – заявив Прайс.
Він додав, що санкції стосуються причетності Коломойського до корупції, здійсненої під час його перебування на посаді голови Дніпропетровського ОДА.
“Департамент також звертає увагу на поточні та постійні зусилля Коломойського щодо підриву демократичних процесів та інституцій, які становлять серйозну загрозу для майбутнього України”, – заявив Прайс.
У Держдепі також зазначили, що прагнуть покарати корупціонерів та продовжуватимуть використовувати всі доступні засоби боротьби з корупцією у всьому світі.
При цьому Прайс не озвучував конкретних фактів причетності до корупції Коломойського. Однак він зауважив, що у США є перевірена інформація, зібрана з різних джерел. Цим фактам можна довіряти.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки заявили, що запроваджують візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Санкції проти Коломойського запроваджені “через причетність до значної корупції”.
- У серпні цього року агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки в офісах компанії, пов’язаної з українським олігархом Ігорем Коломойським. Йдеться про обшуки в офісах компанії Optima Management Group в хмарочосі One Cleveland Center на східній 9-й вулиці в Клівленді.
- Згодом американська газета The Washington Post повідомила, що Ігорю Коломойському, “одному із найбагатших людей України, що має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським”, Мін’юстом США пред’явлено звинувачення у розкраданні мільярдів “ПриватБанку” та відмиванні цих грошей. Сам Ігор Коломойський заперечив усі звинувачення.
- Інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі #Буквам розповів, що в зв’язку зі звинуваченнями Ігор Коломойський може втратити майно в США. Крім того, Коломойського можуть заарештувати, як тільки він виїде за межі України.
- У грудні стало відомо, що Мін’юст США подав позов про конфіскацію майна проти українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова. Їх звинуватили у використанні незаконно привласнених коштів “ПриватБанку” для купівлі комерційної нерухомості в Клівленді, штат Огайо. У серпні 2020 року подібні звинувачення були висунуті Коломойському і Боголюбову щодо комерційної нерухомості в Кентуккі та Техасі.