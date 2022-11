Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія повідомила співробітникам про те, що 4 листопада оприлюднить офіційного листа про масштабні скорочення персоналу з метою оптимізації витрат. Відтак, Ілон Маск планує звільнити половину штату, виконавши плани щодо скорочення витрат на платформі, яку він придбав за 44 мільярди доларів.

Проте федеральний закон про пристосування та перекваліфікацію працівників зазвичай вимагає попередження принаймні за 60 днів про масові звільнення у великих компаніях.

За даними видання, у позові міститься прохання до суду видати наказ, який зобов’язує Twitter дотримуватися норм трудового законодавства США, а також забороняє компанії вимагати від співробітників підписувати документи про відмову від їхнього права брати участь у судовому процесі.

“Ми подали цей позов для того, аби переконатися, що співробітники знають, що вони не мають відмовлятися від своїх прав, і що у них є можливість відстоювати свої права”, — сказала адвокатка Шеннон Лісс-Ріордан.

У повідомленні зазначається, що у червні Лісс-Ріордан подала позов до суду на компанію Tesla з аналогічними претензіями, коли виробник електромобілів на чолі з Ілоном Маском звільнив близько 10% працівників. Тоді Tesla виграла, а рішення федерального суду в Остіні зобов’язало працівників компанії подавати позови в закритому арбітражі, а не у відкритому суді.

“Тепер ми побачимо, чи збирається він продовжувати “пхати свій ніс” в закони цієї країни, які захищають працівників”, — сказала Лісс-Ріордан про Маска. А також додала, що, ймовірно, Ілон Маск повторює ту саму схему, що й в Tesla.

Нагадаємо, що 27 жовтня американський винахідник та підприємець Ілон Маск повідомив про купівлю Twitter. За його словами, він інвестував у Twitter, оскільки вірить в його потенціал бути платформою для свободи слова в усьому світі, і вважає, що свобода слова є суспільним імперативом для функціонуючої демократії.

Зазначимо, що за даними видання Reuters, деякі співробітники написали у Twitter, що втратили доступ до робочої електронної пошти та каналів Slack, перш ніж отримали офіційне повідомлення, що вони сприйняли як ознаку того, що їх звільнили.

Команда “кураторів” Twitter, яка відповідає за “виділення та контекстуалізацію найкращих подій та історій, які розгортаються в Twitter”, була звільнена, повідомили співробітники платформи. За словами керівника Twitter в Азії, команда комунікацій компанії в Індії також була звільнена,

Згідно з повідомленням колишнього старшого менеджера Twitter, команда, яка досліджувала те, як Twitter використовує алгоритми, що було пріоритетом для Маска, також була звільнена. Деякі співробітники повідомили, що втратили доступ до внутрішніх систем і не змогли попрощатися з колегами.

🫡 Yep, the team is gone. The team that was researching and pushing for algorithmic transparency and algorithmic choice. The team that was studying algorithmic amplification. The team that was inventing and building ethical AI tooling and methodologies. All that is gone.

Колишній старший менеджер спільноти в Twitter написав: “Схоже, я безробітний. Щойно віддалено вийшов зі свого робочого ноутбука та видалився зі Slack”.

Looks like I’m unemployed y’all. Just got remotely logged out of my work laptop and removed from Slack. #OneTeam forever. Loved you all so much.

So sad it had to end this way 💔

— Simon Balmain  (@SBkcrn) November 4, 2022