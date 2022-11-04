У п'ятницю, 4 листопада, компанія Twitter розпочне скорочення працівників. Сьогодні у компанії повідомлять співробітникам, чи будуть вони звільнені. Скорочення відбуваються після того, як компанію купив американський мільярдер та винахідник Ілон Маск.

Про це повідомляє BBC.

У внутрішньому електронному листі соціальна медіакомпанія заявила, що скорочення працівників – це “намагання перевести компанію на здоровий шлях”.

“У п’ятницю ми пройдемо через важкий процес скорочення нашої глобальної робочої сили. Ми усвідомлюємо, що це вплине на низку людей, які зробили цінний внесок у Twitter, але, на жаль, ця дія необхідна для забезпечення успіху компанії”, – йдеться в електронному листі Twitter.

У компанії заявили, що доступ до офісу буде негайно обмежено, “щоб забезпечити безпеку кожного співробітника, а також систем Twitter і даних клієнтів”.

У п’ятницю до 09:00 за тихоокеанським часом (16:00 за Гринвічем) усі співробітники мають отримати електронний лист із темою “Ваша роль у Twitter”.

Зазначається, що ті, кого залишать у компанії, отримають лист на електронну пошту компанії.

Водночас ті, хто потрапив під скорочення, отримають лист з “подальшими кроками” на свої особисті акаунти.

За непідтвердженими даними, звільнити можуть близько половини з 8000 співробітників компанії.

Twitter намагається отримати прибуток і один зі способів – звільнення низки співробітників, що дасть змогу зекономити на зарплатні.

Саймон Балмейн, старший менеджер спільноти Twitter у Великій Британії, сказав BBC, що, на його думку, його звільнили через те, що він вийшов зі свого робочого ноутбука та програми обміну повідомленнями Slack.

“Усі отримали електронні листи про значне скорочення чисельності персоналу, а потім приблизно через годину люди почали дистанційно стирати дані зі своїх ноутбуків і скасовувати доступ до Slack і Gmail. Більшість людей у ​​Великій Британії, ймовірно, сплять і ще не знають про це. Я працював переважно в Лос-Анджелесі через проєкти, які я брав, тому я ще не спав, коли це сталося”, — сказав він.

Інший працівник Twitter сказав, що з нетерпінням чекав електронного листа з підтвердженням того, чи є у нього робота. Він сказав, що, ймовірно, буде сидіти допізна, щоб дочекатися повідомлення.

“Звільнення талантів змінить всю технологічну індустрію, якою ми її знаємо. Ми всі піклуємось одне про одного, і це був неймовірний прояв любові та підтримки”, — сказав Бальмен.

Bloomberg, посилаючись на неназвані джерела, припустив, що деяких старших співробітників попросили скласти списки співробітників, яких потрібно скоротити в їхніх командах.

Криптовалютна платформа Binance інвестувала в Twitter коли власником компанії став Ілон Маск. Раніше виконавчий директор Binance Чангпенг Чжао заявив, що “менша робоча сила мала б більше сенсу”.

Чжао, який виступав на вебсаміті в Лісабоні, також розкритикував платформу за те, що вона повільно розгортала нові функції, враховуючи рівень її штату.

Скорочення працівників відбулося після того, як Ілона Маска розкритикували за його пропозицію зробити платною верифікацію акаунту. За синю позначну пропонувалось платити по 8 доларів щомісяця.

“Нам потрібно якось оплатити рахунки”, – написав Маск у Twitter.

Twitter не приносив прибутку протягом кількох років, а кількість його користувачів залишалася досить статичною – близько 300 мільйонів на місяць.

Багато експертів вважають, що Маск, найбагатша людина світу, переплатив за компанію, враховуючи поточні економічні умови та низьку вартість багатьох акцій технологічних компаній.

Незрозуміло, як скорочення вплинуть на роботу платформи. Маск має репутацію безжалісної людини, коли справа стосується персоналу.

У звітах американських ЗМІ вже говориться про довгі години, які деякі співробітники витратили на виконання вимог Ілона Маска після купівлі ним компанії.

Згідно з угодою про поглинання, дев’ять членів правління Twitter звільнились з компанії, залишивши Маска одноосібним директором. Цей крок розглядався як зміцнення контролю Маска над компанією.

Серед тих, хто пішов, були голова Брет Тейлор і виконавчий директор Параг Агравал.

Коли високопоставлені особи Twitter звільнились, американські ЗМІ повідомили, що ряд союзників Ілона Маска приєдналися до Twitter.