Один зі співзасновників компанії Apple Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії Privateer.

Про це він повідомив у Twitter.

Зокрема, підприємець опублікував відеоанонс створення компанії й запевнив, що вона буде “не схожою на всі інші”.

Партнером Возняка став колишній інженер Apple Алекс Філдінг.

Про подробиці роботи компанії Возняк та його партнер повідомлять під час технічної конференції на Гаваях, яка стартує вже 14 вересня.

Видання Engadget пише, що Філдінг та Возняк співпрацюють впродовж багатьох років. Ще у 2002 році вони стали співзасновниками компанії Wheels of Zeus (WoZ), яка працювала над розумними тегами GPS. Пізніше Возняк входив до ради директорів Ripcord Networks, робототехнічного стартапу Філдінга.

“Поки зрозуміло лише те, що Возняк та його компанія планують вийти на висококонкурентний ринок, де панують мільярдери Ілон Маск та Джефф Безос. Це непроста сфера для того, щоб досягти успіху”, – пише Engadget.

Зазначимо, що, крім Маска та Безоса, космічну галузь розвиває й мільярдер Річард Бренсон. 11 липня компанія Бренсона Virgin Galactic трохи більше як за годину успішно здійснила свій перший туристичний політ у космос. На борту був й сам мільярдер.