Джерело: Сергій Алєксєєв в етері телеканалу “Прямий”.

Зазначимо, що цієї ночі, 30 червня, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки у народного депутата від “Євросолідарності” Сергія Алєксєєва. У політсилі вже відреагували, назвавши обшуки черговими провокаціями та тиском.

За даними політсили, нічний обшук СБУ та ДБР проводили без постанови суду, з незрозумілими поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Під час обшуку вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші.

“ЄС” розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата”, – мовиться у звернені пресслужби партії.

У політсилі наголосили, що раніше подібні нічні обшуки проводились в інших членів партії.

Сам нардеп також прокоментував нічні обшуки СБУ та ДБР й заявив, що це виключно політичне замовлення й “жодних доказів немає”.

Натомість у ДБР повідомили, що докази у провадженні є досить вагомими. Державне бюро розслідувань буде звертатися до суду з клопотанням про обрання народному депутату України запобіжного заходу – арешту з можливістю внесення застави у 10 млн грн.

“Нагадаємо, що народний депутат видурив обманом 50 тисяч доларів США у громадянина Німеччини. При цьому він скористався необізнаністю іноземця у законодавстві України. Він розповідав потерпілому, що начебто має зв’язки в різних органах влади та судових органах. Гроші призначалися за нібито розв’язання питання про надання іноземцю статусу біженця на території України”, – заявили у ДБР.

А також зазначили, що ДБР задокументувало отримання 20 тис. доларів США, після отримання ним другого траншу – 30 тис. доларів США, його було викрито. За місцем проживання підозрюваного відбулись обшуки.

Однак, під час свого виступу з трибуни Верховної Ради Алєксєєв заявив, що нічні обшуки ДБР та СБУ – це політичне переслідування щодо нього.

“Я перед вами на цій трибуні, щоб відповісти на всі запитання максимально відверто. Мова йде про справу, яку компанія “Алєксєєв, Боярчуков і партнери” веде понад два роки. Наркозалежну людину, громадянина Німеччини, який чекає на екстрадицію до Німеччини за торгівлю наркотиками, ДБР і СБУ використали в обмін на прихисток в Україні від кримінального переслідування в Німеччині”, – сказав Алєксєєв.

Також він пояснив, що кошти були отримані для його колишнього партнера – адвоката.

“Я можу запевнити, що про хабар навіть в обвинуваченні не йдеться. Натомість мені намагаються інкримінувати шахрайство, що не витримує жодної критики, оскільки це була оплата майже дворічної праці адвокатів”, – пояснив Алєксєєв.

Також він додав: “Я чесно дивлюсь вам в очі і роблю все, щоб захистити свою честь і гідність. Вважаю це політичними переслідуваннями”.

Колишній партнер Алєксєєва в адвокатській компанії, Сергій Боярчуков, пояснив журналістам: “Клієнт-іноземець дійсно звернувся до них за правовою допомогою через загрозу екстрадиції. При цьому він постійно наполягав, щоб уся комунікація здійснювалась через Сергія Алєксєєва, якому він нібито дуже довіряє”.

“У цього чоловіка, який нібито став “жертвою шахрайства”, є офіційні договори з нашою компанією на надання юридичних послуг. Цю людину я багато разів бачив, він був другом родини Алєксєєва, я часто бачив його вдома у Сергія. Коли у нього виникли певні складнощі, він звернувся за юридичною допомогою до нашої компанії, яку він отримує, ці договори чинні. Приблизно в цей час був платіж за контрактом. І що мене завжди дивувало, що він завжди хотів обговорювати питання виключно з Алєксєєвим”, – розповів Боярчуков.

Він також наголосив, що це була спланована провокація. “Ми розуміємо, що це був професійний провокатор”, – наголосив партнер адвокатської компанії.

Як зазначив адвокат Алєксєєва Євген Солодкий, процесуальні дії відбувалися із порушеннями, а сама ця ситуація за ознаками підпадає під кваліфікацію ЄСПЛ “Поліцейська провокація”.

У Центрі протидії корупції також прокоментували цю ситуацію. Там нагадали, що СБУ та ДБР повідомляють про викриття народного депутата від “Європейської Солідарності” Алєксєєва, який начебто за 50 тисяч доларів обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.

“Для цього парламентар “гарантував” використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця”, – йдеться в релізі СБУ. Там кажуть, що задокументували факт отримання нардепом 20 тисяч доларів і викрили його на одержанні другого “траншу” у розмірі 30 тисяч доларів.

“Привертає до себе увагу момент із кваліфікацією дій нардепа. Матеріалів справи ми не бачили, але описане в релізі правоохоронців більше схоже на підбурювання до надання хабаря (ст.369) або на зловживання впливом (ст.369-2), а не шахрайство (ст.190). Якщо це дійсно так, то тоді цю справу мало б розслідувати НАБУ, а не ДБР і СБУ. У майбутньому неправильна кваліфікація може призвести до того, що справа просто розвалиться в суді.Не варто також забувати, що керівника ДБР Суханова повʼязують з Татаровим. А справу самого Татарова зливали якраз через СБУ”, – прокоментували у Центрі протидії корупції.

Своєю чергою, Сергій Алєксєєв також повідомив, що через обшуки і вилучення паспортів зривається його поїздка до Лондона, де він як член Тимчасової спеціальної комісії мав представляти докази терористичної діяльності ПВК “Вагнер” на території України.