Речник президента Туреччини Ібрагім Калин розповів деталі обміну захисників Маріуполя. За його словами, вони тривали декілька місяців і у списку командирів, яких потрібно звільнити, спершу було 15 імен, однак він скоротився до 5.

Про це повідомляє CNN Türk.

Як зауважив Калин, Туреччина не робила багато публічних заяв щодо перемовин, поки не відбувся обмін військовополоненими.

Він додав, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган “дуже тепло” ставився до процесу обміну. Загалом перемовини по обмін тривали 3 – 3,5 місяці.

За словами речник Ердогана, спершу у списку на обмін командирів було 15 прізвищ, однак згодом він скоротився до 5 осіб – Дениса “Редіса” Прокопенка, Сергія “Волини” Волинського, Святослава “Калини” Паламара, Дениса Шлега, Олега Хоменка.

Також Ібрагім Калин зауважив, що список з 15 імен скоротився ще до візиту Ердогана до Львова (18 серпня).

“Ці 5 осіб залишаться у безпеці у нас до кінця війни. Залишалось 215 полонених. Обговорення зайшли далеко, особливо щодо цих 5 осіб. Він (Ердоган – ред.) вів ці перемовини ще до візиту у Львів”, – додав речник президента Туреччини.

Продовжувались перемовини щодо обміну і на Шанхайській організації співробітництва (ШОС) яка відбулась минулого тижня.

“У цьому процесі українська сторона також проявила конструктивний підхід. Національна розвідувальна організація Туреччини також зіграла важливу роль у процесі обміну”, – резюмував Калин.