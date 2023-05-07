Про це повідомило Israel Defense.
Зазначено, що Україна має отримати партію з 16 радарів RADA. Засоби для нової системи сповіщення планують залучати для виявлення та попередження про ракетні атаки.
За даними видання, передача радарів потребує схвалення Міністерства оборони Ізраїля.
Також ізраїльський волонтер Natan Flayer опублікував у Twitter фото, які свідчать, що Україна почала отримувати радари.
Раніше повідомлялося, що у травні Ізраїль планує провести у Києві випробування розробленої спеціально для України системи сповіщення про ракетні обстріли.
В Ізраїлі радари RADA використовують для виявлення та встановлення загрози з неба. Ці засоби підключені до системи оповіщення та у випадку загрози жителі отримують сповіщення про те, що необхідно сховатися.
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