Про це повідомляє Bloomberg.
Китайська підтримка домовленого фіналу була представлена французьким високопосадовцем як ознака того, що друга за величиною економіка світу готова ефективно брати участь у мирних зусиллях.
Однак Макрон сподівався переконати свого китайського колегу Сі Цзіньпіна використати свій вплив на президента Росії Володимира Путіна, щоб допомогти припинити війну.
“Я знаю, що можу розраховувати на вас, щоб повернути Росію до розуму та всіх за стіл переговорів”, — сказав Макрон Сі під час зустрічі в Пекіні 6 квітня.
Під час візиту президент Китаю утримався від згадок Росії чи Путіна у публічних висловлюваннях. Зобов’язання Китаю не вийшли за межі існуючої пропозиції з 12 пунктів щодо припинення конфлікту.
Що стосується довгоочікуваної розмови між Сі та президентом України Володимиром Зеленським, здається, вона не наблизилася. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка супроводжувала Макрона під час однієї із зустрічей, заявила, що лідер Китаю зателефонує Володимиру Зеленському, коли будуть “сприятливі умови та час”.
Майже п’ять годин, які Макрон і Сі провели разом, проклали шлях для подальшої спільної роботи в напрямку миру, однак високопосадовець Франції сказав, підкресливши, що Франція не очікує, що Китай повністю змінить сторону у війні. За словами посадовця, наприкінці їхньої останньої зустрічі 7 квітня Сі подякував Макрону за роз’яснення питань.
- 6 квітня президент Китаю Сі Цзіньпін заявив голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і президенту Франції Емманюелю Макрону, що “пріоритетом” Пекіна є “домагатися припинення вогню та покласти край війні в Україні”.
- Президент Франції Еманюель Макрон під час візиту до Китаю заявив журналістам, що “будь-хто, хто допомагає агресору, буде його співучасником”. Ця заява стосується війни РФ в Україні.