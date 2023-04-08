Після триденного візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Китаю Париж і Пекін погодилися підтримати будь-які зусилля з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права у спільній заяві. Однак ця заява не виправдала сподівань президента Макрона.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китайська підтримка домовленого фіналу була представлена французьким високопосадовцем як ознака того, що друга за величиною економіка світу готова ефективно брати участь у мирних зусиллях.

Однак Макрон сподівався переконати свого китайського колегу Сі Цзіньпіна використати свій вплив на президента Росії Володимира Путіна, щоб допомогти припинити війну.

“Я знаю, що можу розраховувати на вас, щоб повернути Росію до розуму та всіх за стіл переговорів”, — сказав Макрон Сі під час зустрічі в Пекіні 6 квітня.

Під час візиту президент Китаю утримався від згадок Росії чи Путіна у публічних висловлюваннях. Зобов’язання Китаю не вийшли за межі існуючої пропозиції з 12 пунктів щодо припинення конфлікту.

Що стосується довгоочікуваної розмови між Сі та президентом України Володимиром Зеленським, здається, вона не наблизилася. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка супроводжувала Макрона під час однієї із зустрічей, заявила, що лідер Китаю зателефонує Володимиру Зеленському, коли будуть “сприятливі умови та час”.

Майже п’ять годин, які Макрон і Сі провели разом, проклали шлях для подальшої спільної роботи в напрямку миру, однак високопосадовець Франції сказав, підкресливши, що Франція не очікує, що Китай повністю змінить сторону у війні. За словами посадовця, наприкінці їхньої останньої зустрічі 7 квітня Сі подякував Макрону за роз’яснення питань.