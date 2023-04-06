6 квітня президент Китаю Сі Цзіньпін заявив голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і президенту Франції Емманюелю Макрону, що "пріоритетом" Пекіна є "домагатися припинення вогню та покласти край війні в Україні".

Про це інформує CNN.

Сі акцентував, що війна в Україні не є конфліктом між Китаєм і Європою.

Китай прагне грати активну роль у просуванні мирних переговорів і діалогу та закликає всі сторони зберігати спокій і розсудливість, а також працювати разом, щоб створити умови для мирних переговорів.

“Ми виступаємо проти спроб, які підливають масла у вогонь і ускладнюють ситуацію, – йдеться у заяві КНР. – Китай підтримує Європу у висуненні ідей і пропозицій щодо політичного вирішення кризи в Україні, виходячи з її власних фундаментальних і довгострокових інтересів, а також сприяє створенню збалансованої, ефективної та сталої системи європейської безпеки”.

Сі також наголосив, що Китай і Європа повинні підтримувати взаємну повагу, політичну довіру, посилювати діалог і співпрацю, а також зміцнювати стабільність відносин між Китаєм і ЄС.

На початку повномасштабної війни РФ проти України Пекін заявив про нейтралітет, але не засудив вторгнення Росії, натомість зміцнив свої економічні та дипломатичні зв’язки з Москвою протягом минулого року.

Минулими місяцями Пекін намагався видати себе за миротворця, опублікувавши нечітко сформульовану позицію щодо “політичного вирішення конфлікту” в Україні. Сполучені Штати та їхні союзники сприйняли спробу скептично.

У своїй вступній промові фон дер Ляєн заявила Сі, що вона не вважає розрив зв’язків з Китаєм життєздатною чи бажаною стратегією для ЄС, проте “так само я бачу низку ризиків, на які Європа повинна звернути увагу”.

У своєму вступному слові Макрон зауважив, що мирне рішення – яке заслужить схвалення України та поважатиме її суверенітет, безпеку та територіальну цілісність – є можливим.

Зауважимо, під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Пекіні Сі Цзіньпін наголосив, що Китай і ЄС повинні встановити правильне взаєморозуміння та уникати непорозумінь і “помилкових суджень”.

Раніше президент Франції Еманюель Макрон під час візиту до Китаю заявив журналістам, що “будь-хто, хто допомагає агресору, буде його співучасником”. Ця заява стосується війни РФ в Україні.

Водночас Макрон під час візиту до КНР наголосив, що Європа повинна продовжувати співпрацю з Китаєм щодо питання війни в Україні.

Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Конг назвав “риторичним прийомом” заяви про “безмежну дружбу” КНР із Російською Федерацією.