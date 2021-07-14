Це потрапило в об’єктив журналіста Андрія Дзиндзі.

Потураєв, котрий очолює комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, написав відповідні повідомлення в чат з назвою “ДЕПУТАТЫ СЛУГИ…”.

Спершу він надіслав декілька документів, а далі додав:

“Друзі. це до питання про ситуацію з нашим поточним бюджетом. Спойлер — у нас все погано. А також до питання про бюджетні перспективи на 2022 рік. Спойлер — буде ще гірше. Тому нам потрібно буде сьогодні почати розмову про те, як ми разом (!) будемо відбивати гроші у Мінфіну”.