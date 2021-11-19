Застуда чи грип у дітей, особливо дошкільного віку, справа звичайна. Однак в осінньо-зимовий період таких випадків стає більше, як і хвилювань батьків.

#Букви поспілкувалися з дитячою лікаркою – педіатркою Олею Леськів, щоб дізнатись коли бити на сполох та як залишатись спокійними батьками, коли діти хворіють.

Більшість застуд у дітей викликані вірусами, однак не всі вони потребують антибіотикотерапії (за винятком тих, що віруси мають специфічну противірусну терапію – гепатит, ВІЛ, герпес, грип тощо) і не кожна застуда є різновидом вірусу.

Щодо ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) існує чимало міфів, але найперше вадливо знати, що вірусна інфекція минає за 7- 14 днів і при цьому потребує лише симптоматичного лікування.

Оля Леськів розповіла про перші симптоми, які лякають батьків і коли вони в межах норми, а коли варто бити на сполох.



Однак наголошуємо, що кожен окремий випадок розглядається вашим лікарем індивідуально (на зустрічі, очно, після огляду, при потребі аналізів чи швидких тестів) і лише опісля призначається лікування:

“Я не закликаю до самолікування, лише до критичного мислення та ефективної комунікації з лікарем на прийомі”, – наголосила пані Оля.

Вона також навчає батьків бути спокійними у батьківстві.

Нежить

“Якщо нежить лікувати, він минає за 7 дні. Якщо не лікувати – за 1 тиждень”, – жартує Оля Леськів.

Нежить – один з перших симптомів застуди та для частини батьків це знак, що варто починати лікування. Це запалення слизової оболонки носа з надмірною продукцією слизу та закладеністю носа.

“В більшості, інфекції верхніх дихальних шляхів (носа, ротоглотки та навіть бронхів) спричинені вірусами. А віруси не потребують специфічного втручання і самовиліковуються впродовж 14 днів. І найкраще не заважати імунній системі самостійно боротися з вірусом. Адже у носі є слиз, який постійно виділяється і виводить віруси та бактерії назовні”, – пояснила педіатрка.

Перш за все нежить потребує симптоматичного лікування:

Основне – це прохолодне (до 20-21°с) і вологе (50-70%) повітря: часте провітрювання і гуляння у звичайному режимі.

Гігієна носової порожнини, адже ніс також потребує вмивання. Особливо – під час нежитю.

Промивання сольовими розчинами чи звичайним фізрозчином.

Лікарка наголосила, що для дітей віком до 1 року – використовувати виключно краплі, для дітей від 1 року – можна застосовувати спрей, а для старших діток – спрей під тиском.



При рясних виділеннях із носа і набряку можна використовувати препарати, що звужують судини. Але лише протягом 3 – 5 днів, не більше 2 разів на добу.

Часто батьків лякає нежить, що змінив своє забарвлення з прозорого на жовто-зелений. Але, зауважила пані Оля, це нормальний процес, який спостерігається приблизно на 4-6 день при вірусній інфекції та не потребує втручань. Це пов’язано з тим, що слиз у носовій порожнині проходить різні етапи:

“Спершу є просто чхання і відчуття пирхоти в носі, потім з’являються прозорі виділення, на 5-6 день слиз стає жовто-зелений, далі – знову прозорий і геть проходить”.

Тобто, зелені виділення з носа – це не відразу гній і не потребує специфічного лікування на кшталт антибіотиків:

“Під час запального бактеріального процесу, окрім “гною” з носа, поступово розвиваються ще додаткові симптоми: порушення загального самопочуття, відчуття болю і нездужання. Тому не відразу ж зелені виділення з носа є приводом до активних дій”.

Червоні прапорці:

якщо присутні температура та біль, варто подумати про запалення пазух;

при зловживанні краплями для носа, може розвинутися медикаментозний риніт;

причиною зеленого нежитю може бути стороннє тіло в носі, ніколи не намагайтеся самостійно його дістати.⠀

Кашель

Кашель – це наступний симптом вірусної інфекції, який ще більше лякає та насторожує батьків.

“Це рефлекторний акт, який захищає наші дихальні шляхи. Він є найчастішим симптомом при ураженні саме дихальної системи! АЛЕ також може свідчити про ураження й інших систем”, – пояснила диятча лікарка.

Важливо знати, що кашель, як і нежить, має етапи розвитку: спершу він сухий, а потім переходить у вологий. В цей перехідний період найбільше хочеться допомогти дитині, але кашель самостійно переходить у вологий, якщо наявні зволожене повітря та достатня кількість пиття:

“Важливим фактором є спокійні батьки. Тому краще дорослим прийняти заспокійливі, ніж дітям давати будь-які препарати. Якщо кашель вже перейшов у вологий, це шлях до одужання“.

Звичайний кашель в нормі може тривати до 3 тижнів.

Червоні прапорці, коли обов’язково потрібно звернутися до лікаря:

присутня задишка.

свистяче дихання.

сухі свистячі хрипи.

При кашлі потрібно достатньо пити, крім цього немає заборони щодо купання чи прогулянок на свіжому повітрі. Щодо інгаляцій то для цього є покази: бронхообструкція, хронічні захворювання дихальних шляхів, ларингостеноз тощо.

“При звичайному кашлі застосовувати не варто. Якщо є обструкція, можна, але це має визначатися лікар після огляду та прослуховування легень дитини”, – наголосила лікарка.

Оскільки інгаляція є видом терапії, що потрапляє у найдрібніші дихальні шляхи, то інгалювати потрібно з обережністю. Категорично не можна застосовувати: олії та масляні розчини, питні рідини (наприклад, боржомі), відвари трав, ліки, які застосовуються перорально (мікстури від кашлю), будь-які розчини, призначені для іншого застосування. Адже використовуючи неналежні речовини можна спричинити навіть пневмонію.

Оля Леськів також наголосила, що використання муколітичних та відхаркуючих препаратів дітьми до 4 років є небезпечним:

“У дітей молодшого віку дуже слабкий кашльовий рефлекс, а відхаркуючі препарати причиняють збільшення кількості мокротиння. Таким чином ви тільки “обтяжите” дитині життя: кількість слизу в дихальних шляхах збільшиться, а відкашлювання дитиною, як було поганим, так і буде”.

Батькам пані Оля рекомендує будь-які призначення, препарати та маніпуляції з обговорювати з лікарем.

Гарячка

Нормальна температура тіла залежить від віку дитини, часу вимірювання та інших факторів, і може коливатися від 35.5 до 37.5°C.

Підвищення температури тіла – це нормальна реакція на запальний процес. При та після вимірювання температури тіла головне орієнтуватись на дитину та її самопочуття, а не лише на поділки термометра.

“Реакція дітей може бути різною й одна дитина при температурі 37.7° буде в’ялою і почуватись погано, а інша при 39.5° буде бігати та бавитись як звично. Це нормально, всі діти різні і їх організми теж різні”, – роз’яснила пані Оля.

Коли ж збивати гарячку?

Рекомендовано не збивати гарячку до 38.5°C. Однак батьки повинні орієнтуватися в першу чергу на дитину:

“Якщо дитина погано почувається при 37.7°, то ви можете дати жарознижувальні препарати, якщо дитина активна, то можна поки спостерігати за нею далі без препаратів”.

Якщо дитина себе нормально почуває можна почати з фізичних методів охолодження:

літній душ/ванна

обтирати дитину змоченим рушником і нехай вона сама висохне після цього, але в жодному разі не спиртом чи оцтом , адже це може призвести до інтоксикації та опіків.

провітрити кімнату

дати прохолодне пиття

Такі дії можуть збити гарячку орієнтовно на 1°C.

Препарати, які можна використовувати дітям – це парацетамол та ібупрофен. Водночас дітям заборонено використовувати аспірин, мефенамінову кислоту.

Важливо використовувати правильні дози жарознижувальних препаратів, не ті що пишуть на упакуваннях згідно з віком, а відносно маси тіла дитини.

Оскільки при гарячці втрачається додатково рідина з організму, то дитина потребує додаткового пиття.

Червоні прапорці:

коли дитина без свідомості чи свідомість потьмарена,

коли дитина дуже в’яла,

якщо відмовляється від пиття,

якщо дитина не дає сечі,

якщо є судоми,

якщо дитина віком до трьох місяців,

якщо з’явилась висипка,

різко погіршився стан,

гарячка різко наростає і не збивається.

“Якщо ваша дитина захворіла, подумайте критично і візьміть першочергово відповідальність за свою дитину на сеюе. Чи загрожує дитині дана ситуація? Якщо ні й стан стабільний, то спостерігайте і дійте симптоматично, як саме – можна запитати на плановому огляді чи консультації, обговоривши алгоритм дій, запитати дозу жарознижувального чи антигістамінного, щоб бути в курсі”, -радить лікарка.

Якщо ж у вас є сумніви – сконтактуйте зі своїм лікарем. Це можна зробити на плановому огляді, або, якщо ви погодили, що йому можна написати чи подзвонити в певний час – то можете розв’язати питання так. Якщо мова про екстрені випадки, варто дзвонити у 103 і викликати бригаду ШМД або спитати куди їхати самостійно.



Якщо ж вірусна інфекція не минає самостійно впродовж 14 днів, то обов’язково слід звернутись до лікаря.

“Діти народжуються, ростуть – вони вирощують зуби, заселяються бактеріями (корисними чи не дуже), можуть (чи ні) від цього мати висипання чи діарею. Ще, мабуть, немає дитини, яка б виросла без гарячки. Не панікуйте та ефективно комунікуйте зі своїм сімейним лікарем”.

Для профілактики хвороб лікарка Оля Леськів радить:

часто провітрювати та зволожувати помешкання;

не перегрівати дитину;

збалансовано харчуватись, з достатньою кількістю вітамінів, з сезонними фруктами та овочами;

з додаткових препаратів приймати лише вітамін D

більше часу проводити на вулиці, менше – у місцях скупчення людей;

при перших ознаках сухості чи закладеності носа – промивати сольовим розчином; додатково можна це роботи перед садком/школою/роботою та по поверненню додому

часто мити руки (після прогулянки, після транспорту, до їжі, після туалету тощо);

навчити дитину прикривати ротик при чханні чи кашлянні рукою;

вакцинувати дитину згідно з календарем щеплень, додатково від пневмококової інфекції та сезонно від грипу.