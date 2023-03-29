Юлія Голговська — спортсменка з Миколаєва посіла перше місце на міжнародному турнірі "TALLINN OPEN-2023" з боротьби у ваговій категорії 45 кг.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич з посиланням на допис Миколаївської міської ради у Telegram.

Нещодавно у місті Таллінн, Естонія відбувся традиційний міжнародний турнір з боротьби греко-римської, вільної та жіночої “TALLINN OPEN-2023”. Як пишуть у міськраді, змагання зібрали 2 тисячі 560 учасників з 29 країн світу.

Миколаївські спортсмени успішно виступили на змаганнях, посівши перші місці. Так, вихованка Дитячо-юнацькою спортивною школи №7 Юлія Голговська посіла перше місце у ваговій категорії 45 кг. Підготував спортсменку Заслужений тренер України Олександр Антоненко.

Крім того, як повідомлялось раніше, у турнірі “срібло” виборов борець Максут Султанов, вихованець відділення греко-римської боротьби школи вищої спортивної майстерності.