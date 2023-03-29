Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав рішення керівництва МОК (Міжнародного олімпійського комітету) щодо дозволу росіянам виступати на змаганнях "скандалом та зрадою".

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Моравецького, Польща докладе усіх зусиль, аби вберегти спорт від російського впливу. Також він сказав, що поляки дадуть зрозуміти МОК, що виступають проти такого рішення.

“Рішення МОК повернути російських спортсменів до змагань є скандалом і зрадою справжнього духу спорту. Я рекомендував міністру [спорту та туризму Польщі] Камілу Бортнічуку передати наше рішуче заперечення керівництву МОК. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти спорт вільним від російського впливу”, — йдеться в повідомленні прем’єра.

Тоді президент України Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.

“Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного або будь-якого іншого впливу держави-терориста”, — додав Зеленський.

Також український ексфутболіст та тренер Андрій Шевченко закликав МОК не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів. На його думку, такі дії можуть стати сигналом для світової спільноти про нібито завершення війни в Україні.