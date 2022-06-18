Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай із посиланням на Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської ОВА.

За його словами, моніторинг відкритих джерел дає змогу спростувати міфи про “солодке життя” в так званій “народній республіці”.

Гайдай наголосив, що середні споживчі ціни на продукти в травні в територіальних громадах Луганської області, що через широкомасштабну збройну агресію Росії опинилися в тимчасовій окупації, значно вищі, аніж в Україні.

За даними департаменту, значно більше (в середньому майже на 40 %) на окупованих територіях коштують продукти “споживчого кошика”.

Уточнюється, що картопля коштує дорожче на 45,44 %, соняшникова олія — на 44,95 %, цибуля — на 44,47 %, курячі яйця — на 42,79 %, морква — на 39,99 %, курятина — на 39,36 %, свинина — на 31,99 %, буряк — на 29,14 %, а макаронні вироби — на 22,34 %.