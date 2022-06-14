Про це повідомило місцеве видання “Мост“.

Очевидці зазначили, що наказала схопити проректора Тетяна Томіліна, яка керувала захопленням вишу. Максима Вінника вивезли у невідомому напрямку. Чоловік потребує постійної медичної допомоги, оскільки має інвалідність, заявили його колеги.

“Виламали двері до кабінету ректора”, – додало джерело.

Інцидент трапився біля гуртожитку Херсонського державного університету. Видання стверджує, що до вишу Томіліна та Тетяна Кузміч зайшли разом з двома озброєними окупантами. Зазначимо, що Кузміч стала секретарем “Комітету спасіння Херсонщини” від початку активної фази війни.

За інформацію “Мосту”, Тетяну Томіліну планують самопроголосити ректоркою. Колись вона була директоркою Академічного ліцею при ХДУ, але її звільнили через співпрацю з херсонськими прихильниками “руського миру” ГО “Безпека та розвиток”. З 2014 року вона просувала проросійські настрої.

Томіліна відкрито підтримувала так звані “ДНР” та “ЛНР”. Після розголосу у ЗМІ її було звільнено з посади, проте вона швидко повернулася до однодумців з якими раніше проводила спільні заходи у ліцеї.

Тетяна Томіліна балотувалася на посаду міського голови Херсону у 2015 році. Тоді вона розповідала про нібито “американські біолабораторії” в Україні.

У травні 2022 року їй оголошено про підозру у співпраці з державою-агресором. Вона є кандидаткою педагогічних наук, завідувачем навчально-методичної лабораторії управління навчальними закладами Комунального вищого навчального закладу “Херсонська академія неперервної освіти” Херсонської обласної ради. Колаборантка також очолює ГО “Руська національна громада “РУСИЧЪ”.

Колаборанти призначили Тетяну Томіліну “начальницею управління освіти”. Також повідомлено про підозру у колабораціонізмі секретарю та члену так званого “Комітету спасіння Херсонщини” Тетяні Кузміч та Георгію Кальонову. Останні добровільно погодилися на співпрацю з окупантами.