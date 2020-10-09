6 жовтня 2020 завершилось судове засідання Київського апеляційного суду по справі за позовом прокуратури Київської області до Бучанської міської ради у справі так званих 890 га лісового фонду - землі намагалися забрати у містян та низки громадських установ. Апеляційний суд став на бік громади Бучі.

Про це розповідають #Букви.

З чого все почалося?

У жовтні 2014 року суддя Ірпінського міського суду Андрій Мікулін визнав частину Бучі (умовною площею 890 га) “лісом першої категорії, що знаходиться за межами населеного пункту”. Власником цієї землі стала держава в особі Кабінету Міністрів України, а не громада Бучі.

У липні 2016 року до міського голови з обшуками прийшли правоохоронці у справі про нібито “присвоєння посадовими особами земель на сотні мільйонів гривень”. В рамках “бучанської справи” ГПУ також взялася розслідувати факт передачі 14 га землі колишньому першому заступнику голови Верховної Ради Ігорю Калетнику.

Тоді Анатолій Федорук спростував висунуті звинувачення та нагадав про всеукраїнську інвентаризацію земель 1991 року, за підсумками якої було підтверджено, що 890 га знаходяться в межах населеного пункту Буча. Попри всі аргументи ГПУ все одно повідомила про підозру Анатолію Федоруку та секретарю міської ради Василю Олексюку. Суди відстороняли Анатолія Федорука з посади на деякий час, а також відправляли під домашній арешт.

Рішення Київського Апеляційного суду

В коментарі #Буквам міський очільник Бучі Анатолій Федорук зазначив:

“6 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд ухвалив чергове рішення на користь громади у абсолютно політизованій та надуманій справі про “890 га Бучанського лісу”. Нагадаю, що в жовтні 2014 року Ірпінським міським судом Київської області за позовом прокуратури ухвалено рішення, яким визнано центральну і найбільш густозаселену частину міста Буча, площею 890 га, лісом І категорії, що належить державі в особі Кабміну, а не громаді Бучі. Абсурдність цього рішення полягала в тому, що всю територію міста Буча в його історичних межах, які були встановлені ще в 60-х роках минулого століття, суд визнав такою, що “знаходиться за межами міста”. Фактично це означає, що міста не існує, а майже 30 тисяч його мешканців з їх власністю є “лісовими жителями”. Як потім виявилось, це був лише початок. Вказане судове рішення по 890 га прокуратура використала як підставу для заявлення сотень позовів до громадян нашого міста і організацій про витребування їх земельних ділянок, які десятками років перебували в їх користуванні, на користь Кабміну. Крім того, Генеральна прокуратура на підставі цього ж рішення суду, розпочала десятки кримінальних проваджень відносно міського голови та посадовців Бучанської міської ради за те, що Бучанська міська рада на виконання своїх повноважень приймала рішення про надання дозволу громадянам на приватизацію їхніх земельних ділянок, на які вони мають гарантоване Конституцією України право. Часто доходило до абсурду: прокурори намагались вилучити на користь держави земельні ділянки, на яких ще з 50-х років минулого століття побудовані житлові будинки і не одне покоління живуть бучанці”.

За словами мера, 23 квітня 2020 року Ірпінський міський суд переглянув справу про 890 га, погодився з позицією міста і відмовив прокуратурі у задоволенні позову.

“Декілька днів тому з цією позицією погодився і суд апеляційної інстанції. Звичайно, прокуратура має право звернутись до Верховного Суду з касаційною скаргою, але до цього ми готові, бо впевнені у своїй правоті. Сподіваюсь, що всі позови до мешканців міста з боку прокуратури буде відкликано, а безпідставні кримінальні провадження – закрито”, – підсумував міський голова Анатолій Федорук.